Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Tunesiens Präsident Kaïs Saïed am 6. Juni in Tunis Bild: Reuters

Selten hat man den tunesischen Präsidenten so zufrieden gesehen. „Alle Wege führen nach Tunis und nicht mehr nur nach Rom“, sagte Kaïs Saïed, nachdem er die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Dienstag zu einem Blitzbesuch empfangen hatte.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid.

Am Sonntag ist die italienische Regierungschefin schon wieder in Tunis zurück. Wie sie es in Aussicht gestellt hatte, bringt sie dieses Mal EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit. Beide begleitet der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte, der ähnlich wie Meloni wegen des Zustroms von Migranten innenpolitisch unter großem Druck steht. Aus Tunesien brechen inzwischen die meisten Migranten aus Nordafrika in Richtung Europa auf. Sie landen zunächst in Italien, machen sich aber meist schnell auf den Weg in Staaten wie die Niederlande und Deutschland.

Um diesen enormen Anstieg zu stoppen, hat sich Italien an die Spitze der europäischen Regierungen gesetzt, die um die Unterstützung des tunesischen Präsidenten werben. Auch wenn Saïed seit zwei Jahren das einzige demokratische Hoffnungsland der Region immer mehr in einen autoritär regierten Staat verwandelt.

Wenig Kritik aus der EU

Doch die europäische Kritik daran ist zurückhaltend, denn Saïed ist auf einmal im Kampf gegen die illegale Migration ein gefragter Partner, dem alle beistehen wollen. Dieses Interesse versucht der Staatschef zu nutzen: Tunesien steht am Rand der Zahlungsunfähigkeit. Die sich verschärfende Wirtschaftskrise führt dazu, dass sich auch immer mehr Tunesier in die Boote nach Europa setzen.

Ein überlebenswichtiger Kredit des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Höhe von 1,9 Milliarden Dollar steht seit Monaten bereit, aber Saïed lehnt die Kürzungen und Reformen ab, die die internationalen Geber im Gegenzug dafür verlangen. Bei seinem Treffen mit Meloni soll Saïed seine Ablehnung der „Diktate des IWF“ bekräftigt haben.

Zugleich forderte er angeblich dazu auf, die Auslandsschulden seines Landes in Entwicklungsprojekte in Tunesien zu verwandeln. Er lobte Meloni als eine Politikerin, „die laut sagt, was andere nur denken“. Die italienische Regierungschefin unterstützt mittlerweile seinen Vorschlag einer internationalen Migrationskonferenz, die sie bald in Rom ausrichten möchte. Tunesien würde dazu gerne auch afrikanische Staaten einladen, um eine gemeinsame Strategie auszuarbeiten.

Warum bekommt Tunesien nicht so viel Geld wie die Türkei?

Die Erwartungen in Tunesien sind auch aus einem anderen Grund groß. „Die EU hat seit 2015 rund 9,5 Milliarden Euro für die Flüchtlinge in der Türkei zur Verfügung gestellt, während Tunesien seit 2020 nur 47 Millionen Euro für den Grenzschutz erhalten hat: Warum bekommt Tunesien nicht genauso viel Geld wie die Türkei“, fragte in dieser Woche die tunesische Zeitung „Le Quotidien“ in Anspielung auf die syrischen Flüchtlinge in der Türkei. Ähnliches war früher auch schon in Marokko zu hören, als der nordafrikanische Staat das wichtigste Transitland der Migranten auf dem Weg nach Europa war.

Italien setzt sich schon seit einiger Zeit dafür ein, dass der IWF wenigstens die erste Tranche auszahlt, ohne dass die tunesische Regierung mit den unpopulären Reformen beginnt. Zu ihnen gehören der Abbau von Lebensmittelsubventionen und der Umbau ineffizienter Unternehmen, an denen der Staat beteiligt ist. Der tunesische Staatschef verglich vor wenigen Tagen solche Forderungen in einem Telefongespräch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit einem „brennenden Streichholz“ neben hochentzündlichem Material. Internationale Geber sind bereit, noch mehr für Tunesien zu tun. Sie verlangen aber, dass zuvor eine Einigung mit dem IWF vollzogen wird.

Neben Italien haben Frankreich und auch die EU umfangreiche zusätzliche Finanzmittel in Aussicht gestellt. Über die tunesischen Gegenleistungen ist dagegen bisher wenig bekannt. Mit westlicher Hilfe soll zum Beispiel – auch mit deutscher Beteiligung – die Küstenwache ausgebaut werden. Aber eine Rücknahme von Migranten, die in Tunesien aufgebrochen sind oder die in Italien erwogene Einrichtung von Zentren, in denen Asylgesuche vor der Weiterreise nach Europa geprüft werden könnten, dürften in der tunesischen Bevölkerung auf Widerstand stoßen.

Viele Tunesier kämpfen selbst ums wirtschaftliche Überleben. Im Februar hatte der tunesische Präsident „Horden illegaler Einwanderer“ für Gewalt und Kriminalität verantwortlich gemacht. Mehr als 3500 Migranten wurden festgenommen. Es kam zu rassistisch motivierten Übergriffen, die zu einer Flucht afrikanischer Migranten führten.

Tunesische und italienische Menschenrechtler kritisieren deshalb die neue Freundschaft zwischen Rom und Tunis. Am Dienstag erklärten sie in einer gemeinsamen Erklärung Meloni zur „unerwünschten Person“, deren Regierung sich mit fremdenfeindlichen Äußerungen hervortue. In sozialen Medien wurde der tunesische Präsident dafür attackiert, dass er „Mussolinis Erbin“ hofiere.