Migration aus Marokko : Ansturm auf Ceuta

Marokkanische Migranten am 18. Mai bei der Ankunft in Ceuta

Selbst die spanischen Soldaten, die mit ihren gepanzerten Fahrzeugen an den Strand gefahren waren, beeindruckten die Migranten nicht. Sie schwammen, kamen auf kleinen Schlauchbooten oder kletterten über die Felsen, hinter denen in Ceuta der hohe Grenzzaun beginnt. Ganze Familien waren darunter. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie marokkanische Polizisten tatenlos zuschauten, wie Hunderte Migranten ordentlich in einer endlos wirkenden Schlange auf die Absperrung zuliefen. Mehr als 6000 Menschen strömten allein bis Dienstagmorgen in die spanische Nordafrika-Exklave. Es waren so viele wie an keinem Tag zuvor.

Obwohl die spanische Regierung die Sicherheitskräfte am Morgen durch ein Großaufgebot verstärkt hatte, ging es am Dienstag weiter. Hubschrauber kreisten über dem Strand, vor dem spanische Patrouillenboote kreuzten. Mindestens tausend weitere Migranten kamen. Marokko ließ zwar zu, dass spanische Soldaten und Polizisten mehr als 3800 Neuankömmlinge aus Ceuta durch kleine Tore in dem Hochsicherheitszaun wieder zurückschickten. Dabei handelte es sich jedoch eher um eine Drehtür: In Marokko hinderte sie offenbar niemand daran, es ein zweites Mal zu versuchen, wie das Onlineportal der Lokalzeitung „El Faro de Ceuta“ berichtete.

Pedro Sánchez in Ceuta

Die politische Botschaft aus Rabat hinter dem historischen Ansturm war klar: Ohne Marokko lässt sich der Kampf gegen die illegale Migration in Richtung Spanien und Europa nicht gewinnen. Schon in der Vergangenheit hatte die marokkanische Regierung Migranten immer wieder als politisches Druckmittel eingesetzt, aber noch niemals so massiv.

Während in Rabat Schweigen herrschte, machte sich der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez nach Ceuta auf. Vor seinem Abflug kündigte er an, „die territoriale Integrität Spaniens mit allen notwendigen Mitteln zu schützen“ und in der Stadt wieder für Ordnung zu sorgen. Er besuchte auch die zweite Exklave Melilla, wo am Dienstag etwa 300 Migranten versuchten, den Grenzzaun zu überwinden; 80 schafften es. In Madrid übermittelte Außenministerin Arancha González Laya Marokko den „Unmut“ ihrer Regierung und erinnerte daran, dass beide Staaten für die Sicherung der Grenze verantwortlich seien.

Ceuta war von dem Ansturm überwältigt. Der Regionalpräsident Juan Jesús Vivas sprach von einer „Invasion“ und sagte weiter: „Die Menschen in Ceuta haben Angst. Ceuta braucht die Hilfe Spaniens.“ Lokale Medien berichteten von Chaos auf den Straßen der spanischen Exklave, in der knapp 85.000 Einwohner leben. Kaum hatten sie es auf die spanische Seite geschafft, riefen einige junge Marokkaner „Viva España“. Unter den Migranten waren laut Presseberichten auch Afrikaner und Jemeniten. Für sie ist Ceuta das Tor nach Europa, wohin es vor allem immer mehr Marokkaner zieht, seit die Corona-Pandemie die Wirtschaftskrise in ihrem Land weiter verschärft hat. Normalerweise werden die Migranten von der Exklave bald aufs spanische Festland gebracht.

Mit dem Flüchtlingsproblem alleingelassen

Beim letzten großen Massenansturm waren vor knapp drei Jahren 600 Migranten über den Zaun geklettert. Jetzt ist Ceuta schon mit den 2000 unbegleiteten Minderjährigen überfordert, die seit Montag dort ankamen – die Stadt verfügt nur über ein Auffanglager für 200 Migranten. Einige werden in den Lagerhallen gleich hinter dem sechs Meter hohen Grenzzaun untergebracht, andere kamen in ein Sportstadion, wo Helfer sie mit dem Nötigsten versorgten. Als europäischer Vorposten in Afrika fühlen sich viele Einwohner wieder mit dem Flüchtlingsproblem alleingelassen.