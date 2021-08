Migrationskrise in Litauen : „Eine Attacke auf uns alle in der EU“

Wie Migranten zum Spielball der Machtpolitik werden, zeigt ein Video, das am Dienstag vom litauischen Außenministerium veröffentlicht wurde. Zu sehen sind ein Dutzend belarussische Sicherheitskräfte, die offenkundig eine Gruppe von Migranten über die grüne Grenze nach Litauen drängen. Die Männer haben sich wie eine Wand hinter den Menschen aufgebaut, sie tragen volle Schutzmontur mit Helmen und Schilden, als handle es sich um Hooligans.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Auf der anderen Seite stehen litauische Grenzschützer, welche die Szene filmen und ihrerseits versuchen, den Fremden den Weg zu versperren. Die reden auf sie ein und drängen vorwärts; man erkennt junge Männer, Kinder und Frauen mit Kopftüchern, insgesamt sollen es 35 Personen sein. In dem Video wird ein Pfeil eingeblendet, der die Staatsgrenze markieren soll. Die belarussischen Sicherheitskräfte stehen jenseits dieser Linie, also schon auf litauischem Territorium.

Überprüfen lässt sich das anhand der Bilder nicht. Es gibt keinerlei Befestigung oder sichtbare Markierung an dieser Stelle, nur hohes Gras und wilde Sträucher – wie fast überall an der 680 Kilometer langen Grenze zwischen Litauen und Belarus. Lange Zeit schien das auch nicht notwendig zu sein. Beide Seiten hatten 2009 einen Vertrag über die gemeinsame Grenzsicherung geschlossen, bis zum Sommer vergangenen Jahres wurden kaum Verstöße festgestellt.

Doch als sich nach der gefälschten Präsidentenwahl vor einem Jahr die Beziehungen zwischen Minsk und der EU rapide verschlechterten, brach die Kooperation ab. Als die EU dann Ende Mai ihre Sanktionen gegen das Regime von Aleksandr Lukaschenko abermals verschärfte, drohte der offen, die Nachbarländer mit Migranten und Drogen zu fluten. So geschah es: Litauen verzeichnet in diesem Jahr schon 4117 illegale Grenzübertritte, nach lediglich 74 im gesamten Vorjahr.

Alle Asylanträge wurden bislang abgelehnt

Am Mittwoch haben sich erstmals die EU-Innenminister in einer Videokonferenz mit dem Fall beschäftigt. Die Regierung in Vilnius hatte dafür den Krisenreaktionsmechanismus der Union aktiviert. Sie bat die Partner um weitere Unterstützung, beim Grenzschutz, bei der Unterbringung der Migranten und bei ihrer Rückführung. Bisher hat Litauen alle 197 bearbeiteten Asylanträge abgelehnt. Allerdings hat das kleine Land in den meisten Herkunftsländern keine eigene diplomatische Vertretung. Um die Übernahme von Menschen hat es die EU-Partner bisher nicht gebeten.

Litauische Diplomaten verweisen aber darauf, dass die Migranten keineswegs in ihrem Land bleiben wollten, sondern weiter strebten, nach Norden und Westen. Deshalb geht es nicht nur um Solidarität mit einem Mitglied an der Ostgrenze, sondern auch um eigene Interessen der Nachbarn. „Diese hybride Art der Auseinandersetzung, wie sie von Belarus benutzt wird, ist eine Attacke auf uns alle in der EU und nicht nur auf ein Land“, sagte Bundeskanzlerin Merkel am Dienstag nach einem Treffen mit der estnischen Ministerpräsidentin.

Die Grenzschutzbehörde Frontex hat inzwischen hundert Beamte mit dreißig Fahrzeugen und zwei Hubschraubern an die litauische Grenze abgeordnet. Außerdem erreichte die EU-Kommission mit diplomatischem Druck auf Bagdad, dass die irakische Fluggesellschaft seit 5. August nicht mehr nach Minsk fliegt. Auf diesem Weg waren die meisten Menschen nach Belarus gekommen, die später in Litauen aufgegriffen wurden. Die Regierung in Vilnius wiederum verlangt nun von Migranten, dass sie an einem Grenzübergang Asyl beantragen. Diese Maßnahmen zeigen durchaus Wirkung, wie der Migrationsbeauftragte der litauischen Regierung, der frühere Außenminister Linas Linkevicius am Dienstag bestätigte. „Wir haben jetzt eine Art Pause“, sagte er, die sei aber „noch nicht nachhaltig“.

Staatlicher Tourismuskonzern wirbt mit visumfreier Einreise

Denn Lukaschenko hat schon den nächsten Zug getan. Sein Regime wirbt nun in Anzeigen für indirekte Flüge nach Minsk. Das geht etwa über Dubai und Istanbul; auf diesem Weg sind schon Menschen aus etlichen afrikanischen Ländern und aus Asien eingereist, die dann zur litauischen Grenze gebracht wurden. Den meisten dürfte klar sein, dass dies das eigentliche Ziel ihrer Reise ist. Sie zahlen fürstlich dafür. Belarus verkauft Pakete mit Flügen, Hotel und Versicherung. Wer einreist, muss zudem 3000 Euro hinterlegen; dieses Geld bekommen die Reisenden nur zurück, wenn sie auf demselben Weg zurückreisen. Kaschiert wird der Deal auf zweierlei Weise.

Zum einen stellt der staatliche Tourismuskonzern „Centrkurort“ über ein Netz von irakischen Unternehmen Touristenvisa aus. Zum anderen dürfen Menschen aus 73 Ländern seit Anfang Juli ohne Visum für fünf Tage nach Belarus kommen, um sich dort gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Wenn die Menschen dann im Land sind, werden sie von Grenzbeamten gezielt an die Grenze geschleust und hinüber eskortiert. Migranten, die anschließend in Litauen verhört wurden, gaben an, ihre Pässe seien von den Belarussen zerrissen worden, sie hätten ihnen mit Verhaftung gedroht.

Weil die litauische Grenze nun besser bewacht ist, weicht Minsk immer öfter auf die beiden Nachbarländer Polen und Lettland aus. Nach Angaben des polnischen Innenministeriums versuchten allein in diesem Monat 1935 Menschen, illegal die Grenze zu überqueren. Der Grenzschutz habe 1175 Migranten davon abhalten können, weitere 760 Menschen seien festgehalten und in geschlossenen Unterkünften untergebracht worden.