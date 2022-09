Migration auf die Kanaren : „Tausend Vermisste und Ertrunkene“

Aktualisiert am

Marokko greift zwar härter durch, doch das schreckt afrikanische Migranten nicht ab. Sie stechen jetzt auch mit Schlauchbooten Richtung Kanaren in See. Diese sind dem Atlantik kaum gewachsen.

Auf dem Weg auf die Kanarischen Inseln könnten in diesem Jahr schon tausend Menschen ertrunken oder verschollen sein. Die Zahl der ankommenden Boote ging zwar nach Behördenangaben zuletzt leicht zurück, die Zahl der Toten und Vermissten jedoch nicht. „Die Organisation ,Caminando Fronteras‘ sprach schon im Juli von mindestens 800 Toten oder Vermissten“, sagt Txema Santana, der die kanarische Regionalregierung in Migrationsfragen berät.

Er habe diese Angaben, mit den Zahlen anderer Organisationen wie „Alarm Phone“ und eigenen Aufzeichnungen über verschwundene Boote abgeglichen, „sie ergeben viel mehr, leider tausend vermisste oder tote Personen“, sagte Txema Santana der F.A.Z. und warnte davor, dass die stürmische Jahreszeit auf dem Atlantik erst noch bevorstehe. Zwischen September und November landeten im vergangenen Jahr achtzig Prozent der Migrantenboote.

Im August kamen nach Angaben eines Regierungssprechers tausend Migranten auf den Kanaren an. Das seien weniger als im August des vergangenen Jahres, aber mit insgesamt 10.600 bis Ende August sei die Gesamtzahl schon höher als im gleichen Zeitraum 2021. Das sei Anlass zu „großer Besorgnis“, sagte der Sprecher und wies besonders auf die Boote hin, mit denen die meisten inzwischen unterwegs seien. Auch Hilfsorganisationen berichten, dass es sich fast nur noch um aufblasbare Schlauchboote handele, die die stabileren hölzernen Cayucos fast vollständig ersetzt hätten. Sie seien dem rauen Atlantik noch schlechter gewachsen.

Wenn alles gut geht, können die Boote in 24 bis 36 Stunden Lanzarote und Fuerteventura erreichen. Die beiden Inseln liegen nur gut 100 Kilometer von der afrikanischen Küste entfernt. Auf sie konzentrieren sich nach Angaben des Roten Kreuzes inzwischen mehr als die Hälfte aller Ankünfte. Die meisten Migranten brechen in der Gegend des marokkanischen Küstenortes Tarfaya und von El Aiun in der von Marokko annektierten Westsahara auf, andere auch weiterhin aus Mauretanien und dem Senegal.

Alleine am vergangenen Sonntag erreichten mehr als 160 Menschen in mehreren Booten die Küsten von Lanzarote und Fuerteventura. Die meisten kommen dabei aus den Ländern südlich der Sahara, unter ihnen immer mehr Minderjährige.

Seit sich Spanien und Marokko im Frühjahr nach dem monatelangen Streit über die Westsahara wieder ausgesöhnt haben, gehen die marokkanischen Behörden wieder intensiver gegen Schlepper und illegale Migranten vor; es werden auch mehr Menschen zurückgebracht.

Insgesamt kamen bis Ende August laut dem Innenministerium 19.000 Migranten nach Spanien, was im Vergleich zu 2021 einen Rückgang von gut zehn Prozent bedeutet. Das betraf aber nur die Mittelmeerküste, auf den Kanaren waren es jedoch fast 15 Prozent mehr. Die Regionalregierung hofft deshalb auf zusätzliche 50 Millionen Euro aus Madrid, um eine Überlastung zu verhindern, wie 2021, als Hunderte Neuankömmlinge tagelang auf einer Hafenmole kampieren mussten.