Mitsotakis trifft Kurz : Auch zwischen Wien und Athen ist 2020 nicht 2015

Zu den wichtigen Daten der politischen Biographie von Sebastian Kurz gehört der 24. Februar 2016. Damals lud der heutige österreichische Bundeskanzler, damals noch Außenminister, seine Amtskollegen aus den Ländern zwischen Mazedonien und Slowenien zu einer „Westbalkankonferenz“ nach Wien ein. Es ging um die „Schließung der Westbalkanroute“ für Migranten.

Das bedeutete faktisch, dass die Balkanländer ihre Grenzen zu Griechenland für Migranten schlossen. Ein griechischer Vertreter war nicht zu dem Treffen vor vier Jahren eingeladen. Entsprechend verstimmt war die Regierung in Athen, ebenso übrigens wie die Bundesregierung, denn Deutschland war auch nicht vertreten.

Von österreichischer Seite hieß es damals, man habe monatelang versucht, mit Griechenland zu einer Lösung zu kommen, aber Athen habe nicht einmal ernsthaft diskutieren wollen. Deshalb habe man die Griechen außen vor gelassen. Sonst wäre wieder nichts zustande gekommen.

Diese Vorgeschichte ist wichtig, um die Bedeutung eines Besuchs aus Athen am Dienstagnachmittag in Wien zu ermessen. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sprach mit Bundeskanzler Kurz und dankte ihm anschließend öffentlich für die Unterstützung Österreichs in der sich gegenwärtig wieder zuspitzenden Migrationsfrage. Er sei „heute viel optimistischer“ als noch in den vergangenen Tagen.

Auf den griechischen Inseln gebe es einen „gewissen“ Fortschritt. Die illegalen Zuströme seien geringer, sagte Mitsotakis. „Wir bestehen auf der Zusammenarbeit mit dem Nachbarland.“ Damit war die Türkei gemeint. Die Zusammenarbeit dürfe aber „nur auf Recht und nicht auf Erpressung basieren“. Er spielte auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an, als er kritisierte, dass die Türkei Menschen wie Schachfiguren benutze und sie dazu animiere, über den Fluss Evros nach Griechenland zu gehen.

Kurz würdigte, dass Griechenland „alles tut“, um Europas Grenzen zu schützen. Wie schon in den vergangenen Tagen sprach er von einem „Angriff“ seitens der Türkei. Erdogan nutze das Leid der Migranten und verwende sie als Waffe gegen die Europäische Union. Europa stehe „geschlossen hinter und an der Seite Griechenlands“, sagte Kurz.

Österreich unterstützt Griechenland unter anderem mit einer Million Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds, die zur Versorgung von Flüchtlingen auf den griechischen Inseln und an der türkischen Grenze vorgesehen ist. Kurz kündigte an, dieses „Engagement“ um Kinder und besonders schutzbedürftige Menschen zu erweitern. Ein Team von 13 Polizisten der Spezialeinheit „Cobra“, darunter zwei Piloten sowie zwei Drohnen und ein gepanzertes Fahrzeug, seien ab Mittwoch im Grenzschutzeinsatz in Griechenland, teilte das Innenministerium mit. Außerdem stelle Österreich Nachtsichtausrüstung und Wärmebildkameras zur Verfügung. Derzeit befinden sich bereits 14 österreichische Beamte im Rahmen der EU-Grenzschutzorganisation Frontex im Einsatz in Griechenland.

2016 wurde in Wien von einem „Dominoeffekt“ gesprochen. Österreich legte für sich eine Obergrenze für aufzunehmende Flüchtlinge fest und demonstrierte mit neuen Grenzanlagen die Bereitschaft, alle weiteren Migranten abzuweisen. Die auf der „Balkanroute“ weiter „vorne“ liegenden Länder wie Slowenien, Kroatien, Serbien und Mazedonien (heute Nordmazedonien) mussten daher fürchten, dass die täglich zu Hunderten, zeitweilig sogar zu Tausenden durchreisenden Menschen in ihren Ländern aufgefangen werden müssten. Sie beeilten sich, ihrerseits die Sperre sozusagen vorzuverlegen.

In der jetzt wieder zugespitzten Situation hat Griechenland das Muster mehr oder weniger übernommen. Die konservative Regierung Mitsotakis, seit vergangenem Sommer anstelle der früheren sozialistisch-rechtsnationalen Regierung unter Tsipras im Amt, demonstriert an der Grenze zur Türkei Härte. Daher nun das Einvernehmen Mitsotakis’ mit Kurz – und beider mit der deutschen Bundesregierung. Wie sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf einer Tagung in Berlin, an der auch der griechische Regierungschef vor seinem Abstecher nach Wien teilgenommen hatte: „2020 ist nicht 2015“.