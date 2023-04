Die Migrantenströme im Mittelmeer haben sich umgekehrt. Italien und nicht mehr Spanien ist wieder zum wichtigsten Tor nach Europa geworden. Statt aus Marokko und zuvor aus Libyen brechen die meisten Mi­granten inzwischen aus Tunesien nach Europa auf. In Spanien nehmen die Ankünfte dagegen kontinuierlich ab, seit sich die Regierung im vergangenen Jahr wieder mit Marokko versöhnt hat. In Madrid hält man das für einen Beweis dafür, wie wichtig eine funktionierende Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften der Herkunfts- und Transitländer sei. Auch mit Senegal und Marokko hatte Spanien seine Kooperation wieder verstärkt. So kamen bis zum 15. April in Spanien 5208 Migranten an, das sind 44 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auf den Kanaren belief sich der Rückgang sogar auf fast 62 Prozent.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Nach Angaben der europäischen Grenzschutzagentur Frontex ist die zentrale Mittelmeerroute, die vor allem nach Italien und Malta führt, wieder zum wichtigsten Weg in die EU geworden. In den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es demnach fast 28.000 Migranten – dreimal mehr als vor einem Jahr. Allein im März wurden 13.223 gezählt. Das waren neunmal mehr als im Vorjahr, vor allem aus der Elfenbeinküste, Guinea und Pakistan.

Zuletzt mehr Migranten aus Algerien aufgebrochen

Laut Frontex nutzten organisierte kriminelle Gruppen das gute Wetter und die politische Instabilität in zahlreichen Herkunftsländern, um so viele Migranten wie möglich von Tunesien und Libyen vor allem nach Italien zu bringen. Aus Tunesien brechen inzwischen mehr Menschen auf als aus Libyen – unter ihnen ist auch eine zunehmende Zahl von Tunesiern, die genug von der sich verschärfenden wirtschaftlichen und politischen Krise in ihrem Land haben.

Lange Zeit nahm Spanien in der EU einen Spitzenplatz ein, mit etwa 62.000 Migranten im Jahr 2018 und knapp 42.000 im Jahr 2020 deutlich vor Italien. Zwischen 2017 und 2020 war Spanien nach Deutschland in der EU das Land, das am meisten Migranten aufnahm. Laut einer Übersicht der Toulouse Business School in Barcelona waren es 2020 in Spanien 415.150 (mehr als doppelt so viele wie in Italien) und in Deutschland 995.819. Besonders seit die spanische Regierung im vergangenen Frühjahr mit Marokko die jüngste diplomatische Krise im Streit um Westsahara beigelegt hatte, greifen die marokkanischen Sicherheitskräfte, deren Ausbau auch die EU finanziell unterstützt, wieder härter durch.

Das ließ sich erst vor einer Woche beobachten, als sie einen Ansturm von etwa 200 Migranten auf die spanische Nordafrika-Exklave Ceuta stoppten. Zuvor hatte das Regime in Rabat immer wieder Migranten als politisches Druckmittel gegenüber Spanien eingesetzt. Im Jahr 2022 hatte die Zahl der Migranten bereits um gut 25 Prozent abgenommen.

Eine Verlagerung beobachtet man trotz der rückläufigen Tendenz jedoch vom Atlantik in Richtung Mittelmeer und Balearen. Dort nahmen sie in den ersten drei Monaten um 48 Prozent zu. Die Gründe sind noch nicht klar. Schon seit einiger Zeit waren jedoch mehr Migranten aus Algerien aufgebrochen, wo die Lage ähnlich desolat ist wie in Tunesien.

Mehr zum Thema 1/

An der Küste des Landes wurden in den vergangenen Tagen wieder die Dutzende Leichname ertrunkener Mi­granten geborgen. Das „Missing Mi­grants Project“ der Internationalen Organisation für Migration (IOM) dokumentierte im ersten Quartal dieses Jahres 441 Todesfälle von Migranten im zentralen Mittelmeer; das waren so viele wie seit 2017 nicht mehr. Die tunesische Nationalgarde hat seit Jahresbeginn nach eigenen Angaben mehr als 500 Fluchtversuche verhindert und mehr als 14.400 Menschen aus Seenot gerettet. Die italienische Regierung setzt sich in der EU dafür ein, Tunesien finanziell stärker zu unterstützen, um die Migration einzudämmen.