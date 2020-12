Migration auf die Kanaren : Blinde Passagiere über dem Ruder

Die Zahl ist relativ niedrig, aber sie zeigt, wie groß der Mut der Verzweiflung sein kann. Auf den Kanarischen Inseln kommen immer mehr junge Afrikaner an, die sich in dem Hohlraum über den Steuerrudern großer Fracht- und Tankschiffe versteckt haben. Im Vergleich zu den gut 20.000 Migranten, die in diesem Jahr meist auf Holzbooten aus Nord- und Westafrika auf den spanischen Atlantikinseln landeten, sind es nicht allzu viel. „Wir bestätigen, dass es in diesem Jahr 20 Fälle gegeben hat“, teilte die spanische Seenotrettung der F.A.Z. mit.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. F.A.Z.

Die Retter von „Salvamento Marítimo“ holen die blinden Passagiere von den Steuerrudern von Schiffen, die auf dem Weg aus Westafrika nach Europa auf den Kanaren einen Zwischenstopp einlegen. Da sie meist ohne Fracht unterwegs sind, ragen sie relativ weit über die Wasseroberfläche. Wie viele dieser Passagiere auf dem Weg ertrinken, kann niemand sagen. Nicht nur der Seegang ist für sie lebensgefährlich. Er sei 14 Tage auf See gewesen, sagte ein 14 Jahre alter Nigerianer der Zeitung „El País“. Er und seine Begleiter hätten nur Meereswasser getrunken. Zu essen hätten sie nichts dabeigehabt.