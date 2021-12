Migranten in Zentralamerika : Als Geiseln der Kojoten

Migranten aus Haiti bei einer Demonstration in Tapachula, Mexiko, am 15. September 2021 Bild: Reuters

Jérôme ist einer der wenigen, die ein Lächeln auf dem Gesicht haben. Mit beschwingtem Schritt kommt der junge Haitianer aus einem einfachen Hotel, um sich im Laden nebenan ein Getränk zu kaufen. Sein Aufenthalt hier ist zu Ende. „Morgen gehe ich weiter“, sagt er und streicht sich über das nach hinten geknüpfte Haar. Darunter leuchten seine Augen und die blendend weißen Zähne. Es ist die Freude des Moments. Doch die Odyssee von Jérôme ist noch nicht zu Ende. Und wie sie endet, das weiß der Haitianer nicht.

Jérôme ist längst nicht der einzige Haitianer, der in Esquipulas gestrandet ist. Dutzende seiner Landsleute halten sich in der Kleinstadt mit rund 30.000 Einwohnern an der guatemaltekischen Grenze zu Honduras auf. Die Ortschaft ist bekannt für ihre Basilika, in der eine schwarze Jesusfigur am Kreuz hängt, die angeblich Wunder vollbringt. Sie hat Esquipulas zum wichtigsten Wallfahrtsort Zentralamerikas gemacht. Jedes Jahr kommen Tausende Pilger aus der ganzen Region in die Stadt, um dem schwarzen Christus zu huldigen. Rund um die Basilika stehen Pilger Schlange. Unmittelbar gegenüber, auf der anderen Seite der lärmenden Hauptstraße, steht das Hotel Lemus.