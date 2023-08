In Ciudad Juárez warten Tausende Migranten darauf, in die Vereinigten Staaten einreisen zu dürfen. Aber über die Grenze dürfen nur wenige. Ein Besuch in der mexikanischen Stadt

Sie sei auf dem Weg nach Dallas, schreibt Soricel Sánchez am späten Nachmittag. Nur noch wenige Stunden und eine Flugreise nach Orlando trennen die 38 Jahre alte Venezolanerin von ihrem Mann, ihren beiden ältesten Kindern und ihrem ersten Enkel, die schon in Florida leben. Die jüngste Tochter, die acht Jahre alte Sabrina, sowie Soricels Bruder Alfredo reisen mit ihr. Die amerikanischen Migrationsbehörden haben ihnen die Einreise erlaubt. Dort warten sie nun auf den Termin beim Richter, der über ihren Asylantrag urteilt.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Am Morgen desselben Tages standen die drei vor der Puente Internacional Paso del Norte, einer der vier Brücken, die Ciudad Juárez in Mexiko mit der texanischen Grenzstadt El Paso verbinden. Es ist noch dunkel, als sie sich mit in die Reihe mit den anderen Migranten stellen. Die Warteschlange schwillt von Minute zu Minute an. Am Ende sind es über etwa 150 Leute. Vor Soricel stehen zwei junge Männer aus Honduras, hinter ihr wartet eine Gruppe aus Haiti mit einem Säugling. In Taschen und Rucksäcken tragen sie ihre wenigen Habseligkeiten mit. Ihr wichtigster Besitz befindet sich jedoch auf ihren Mobiltelefonen. Dort ist die App „CBP One“ gespeichert, über die sie ihren Antrag in den Vereinigten Staaten gestellt und einen Termin bei den Migrationsbehörden erhalten haben.