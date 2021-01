Migranten auf dem Balkan : Europas gesetzlose Grenze

Ende August 2018 empfing Angela Merkel in Berlin Kroatiens Regierungschef Andrej Plenković. Auf der anschließenden Pressekonferenz lobte die Kanzlerin ihren Gast unter anderem für die gute Kooperation in der Migrationspolitik und beim Schutz der europäischen Außengrenzen: „Kroatien leistet mit seinen Sicherheitskräften hierbei eine herausragende Arbeit. Das will ich ausdrücklich würdigen.“ Was die kroatische Polizei an der europäischen Außengrenze an Einsatz zeige, sei „ein Beweis dafür, dass Kroatien schon weit fortgeschritten ist“.

Michael Martens Korrespondent für südosteuropäische Länder mit Sitz in Wien. F.A.Z.



Vor zweieinhalb Jahren hat das einige überrascht. Sprach da wirklich die Wir-schaffen-das-Kanzlerin, die seit dem Sommer 2015 als heilige Johanna der Geflüchteten gilt und erklärt hatte, es gebe keine Obergrenze für das Grundrecht auf Asyl?