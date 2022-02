Aktualisiert am

„Pushbacks“ : Zwölf Migranten an türkisch-griechischer Grenze erfroren

Nach dem Tod von zwölf Migranten an der türkisch-griechischen Grenze erhebt die Türkei schwere Vorwürfe gegen Griechenland und die EU.

Die türkische Regierung hat am Mittwoch der griechischen Grenzpolizei vorgeworfen, dass zwölf Migranten aufgrund der irregulären Zurückweisung („pushback“) an der Grenze erfroren sind. Innenminister Süleyman Soylu schrieb auf Twitter, griechische Grenzpolizisten hätten 22 Mi­granten Kleidung und Schuhe abgenommen und sie zurück auf türkisches Territorium gedrängt. Von ihnen seien zwölf erfroren aufgefunden worden. Er warf der EU vor, sie sei „unheilbar, schwach und frei von Gefühlen“. Zuvor hatte der Gouverneur von Edirne bekannt gegeben, neun tote Mi­granten seien nahe der Grenze gefunden worden. Ein weiterer werde im nahen Krankenhaus von Kesan behandelt. Dort starb er noch am Mittwoch.

Einheiten der Grenzpolizei und Gendarmerie durchkämmten am Mittwoch die Grenzregion auf der Suche nach weiteren Opfern und Überlebenden. In die Grenzregion kommen viele irreguläre Migranten, denn östlich der Kleinstadt Paşaköy bildet nicht der Fluss Meriç (griechisch Maritza) die Grenze zwischen den beiden Ländern. Wer den Fluss überquert hat, kann versuchen, über die grüne Grenze nach Griechenland zu kommen. Im Winter, wenn die Überfahrt auf eine griechische Insel wegen der Temperaturen und Winde gefährlich ist, versuchen viele Migranten ihr Glück auf dem nur scheinbar weniger riskanten Landweg.

Der Kommunikationsdirektor von Präsident Tayyip Erdogan, Fahrettin Altun, schrieb auf Twitter, diese Herzlosigkeit geschehe vor den Augen der Welt. Die westliche Welt fordere die Griechen nicht auf, dem ein Ende zu setzen, sondern ermutige sie im Gegenteil. Mit dem Erfrieren diese Menschen sei die Menschlichkeit des Westens gestorben, so Altun. Der stellvertretende türkische Außenminister Yavuz Selim Kiran forderte Griechenland auf, umgehende „solche illegale Aktikonen“ einzustellen.