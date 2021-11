An der belarussischen Grenze : „Niemand kann sie aufhalten”

„Niemand kann sie aufhalten”, sagt Piotr Rećko. Er meint die Migranten, die am Montag in Belarus in einer langen Kolonne in Richtung der polnischen Grenze liefen und nun entlang des von Polen errichteten Grenzzauns kampieren. „Nur eine physische Barriere kann das Problem lösen. Das wird jeder, der gesunden Menschenverstand hat, so sehen.“ Nur so könne man den „hybriden Krieg“ des belarussischen Machthabers Lukaschenko beenden, der diese Menschen über sein Land in die EU schleusen will, um diese durch eine Migrationswelle unter Druck zu setzen.

Rećko ist der Landrat von Sokółka, der ersten polnischen Stadt westlich vom Grenzübergang bei Kuźnica. Dort wollten die Migranten nach Polen und in die EU. Der Landrat sagte diese Worte der Lokalzeitung Nowiny Sokólskie vom Dienstag. Auf die dauerhafte Barriere an der Grenze, die vom polnischen Parlament beschlossen wurde und die umgerechnet mindestens 350 Millionen Euro kosten und fünfeinhalb Meter hoch werden soll, wird Rećko laut Regierung noch bis zum Frühjahr warten müssen.