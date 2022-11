Kongresswahlen : Warum wir noch nicht wissen, wer die Mehrheit hat

Eine Wahlhelferin in Phoenix legt am Donnerstag gezählte Stimmzettel ab. Bild: AP

Vor drei Tagen haben die Amerikaner einen neuen Kongress gewählt. Alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie 35 Sitze im Senat standen zu Wahl. Bis dato ist nicht bekannt, ob es den Republikanern gelungen ist, den Demokraten in einer der beiden Kammern oder sogar in beiden die Mehrheit abzunehmen. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, weil in einigen wenigen Bundesstaaten Rennen zu knapp sind, um sie als entschieden zu betrachten, bevor sämtliche Stimmzettel ausgezählt sind.

Im Senat kommen die Republikaner nach der Wahl momentan auf 49 Sitze und die Demokraten auf 48. Beide Parteien bräuchten jeweils noch zwei Sitze, um die kleinere Kammer des amerikanischen Kongresses zu kontrollieren. Den Demokraten würden 50 Senatoren reichen, weil dann Vizepräsidentin Kamala Harris in Pattsituationen die entscheidende Stimme abgeben könnte. Die Republikaner haben derzeit keine Vizepräsidentin. Deshalb brauchen sie 51 Stimmen für die Mehrheit.

Offen sind die Senatssitze noch in drei Bundesstaaten. In Nevada und Arizona deutet vieles darauf hin, dass am Ende Demokraten und Republikaner jeweils einen Sitz für sich verbuchen werden können.

In Nevada liegt der republikanische Herausforderer Adam Laxalt rund ein Prozent vor der demokratischen Senatorin Catherine Cortez Masto. Weniger als 9000 Stimmen trennen die beiden, wobei laut CNN rund 88 Prozent der Wahlzettel ausgezählt sind. Am Donnerstag hieß es von der Wahlbehörde, die Helfer seien damit beschäftigt, 12.000 Wahlzettel auszuzählen, die am Mittwoch per Post geliefert und 57.000 Stimmzettel, die am Wahltag in die entsprechenden Boxen eingeworfen wurden. Laut einer Schätzung von CNN waren insgesamt noch rund 120.000 Stimmzettel nicht ausgezählt. Nach dem geltenden Wahlgesetz werden auch Wahlzettel berücksichtigt, die bis zum Samstag ankommen, wenn sie einen Poststempel von spätestens Dienstag tragen. Vor allem betroffen waren die Bezirke um die größten Städte, Las Vegas und Reno.

Auch Arizona hängt noch ein wenig hinterher. Dort schätzte CNN die nicht ausgezählten Stimmen auf mehr als 600.000. Diese würden ausreichen, die Wahl zwischen dem demokratischen Amtsinhaber Mark Kelly und dem Republikaner Blake Masters zu entscheiden. Nach dem letzten Zwischenstand von Donnerstagabend hatte Kelly rund fünf Prozent oder rund 115.000 Stimmen Vorsprung. Hier geht es besonders um den Bezirk um die größte Stadt des Bundesstaats, Phoenix. Ein Beamter des Bezirks Maricopa sagte CNN, eigentlich hätten sie alle Stimmen bis Freitag ausgezählt haben wollen, doch seiner Ansicht nach werde es noch bis Anfang nächster Woche dauern.

Sollten die Rennen in Nevada und Arizona eins zu eins ausgehen, käme es auf Georgia an. Dort hat kein Kandidat mehr als 50 Prozent des Stimmen errungen. Und wenn das passiert gilt in Georgia stets, dass eine Stichwahl die Entscheidung bringen muss. Sie ist für den 6. Dezember angesetzt zwischen dem Demokraten Raphael Warnock und dem Republikaner Herschel Walker.

Der Showdown im Senat ist nicht die einzige Wahl, die noch offen ist. Nevada und Arizona etwa haben auch noch Wahlen zum Repräsentantenhaus ausstehen. In Arizona gibt es drei Rennen, die noch nicht ausgezählt und zu knapp sind, um eine Entscheidung vorherzusagen. In Nevada ist noch eine Entscheidung ausstehend. In der größeren Kammer des Kongresses verfügen die Republikaner aktuell über 211 Sitze, die Demokraten über 198. Die Republikaner sind also auf gutem Weg, die für die Mehrheit notwendigen 218 Sitze zu erreichen. Der Bundesstaat mit den meisten ausstehenden Wahlen für das Repräsentantenhaus ist jedoch Kalifornien. Dort sind es noch 16 Rennen, die nicht komplett ausgezählt sind.

Außerdem gibt es noch Wahlen auf Bundesstaatsebene, die von nationalem Interesse sind. In Arizona will die Republikanerin Kari Lake Gouverneurin werden. Sie liegt momentan mit etwas mehr als einem Prozentpunkt (knapp 27.000 Stimmen) hinter der demokratischen Kandidatin Katie Hobbs. Ein wenig deutlicher liegt der Republikaner Mark Finchem hinter seinem demokratischen Gegenkandidaten für den Posten des „Secretary of State“ – eine Art Innenminister – Adrian Fontes: Der hat knapp 110.000 Stimmen Vorsprung. In Nevada ist es der Republikaner Jim Marchant, der nur wenig mehr als 5000 Stimmen Rückstand auf den Demokraten Cisco Aguilar hat.

Warum aber dauert die Auszählung all’ dieser Ergebnisse so lange? Einerseits hängt es mit der schieren Masse an Entscheidungen zusammen, die die Wähler an einem Wahltag treffen müssen. So geht es nicht nur um die Sitze in Washington, sondern auch um Parlamente und Regierungen der Bundesstaaten, um Volksentscheide und auch Posten in den Bezirken.

Andererseits stimmen immer mehr Menschen per Post ab und gehen nicht am Wahltag ins Wahllokal. In Nevada und Kalifornien werden allen Bürgern, die als Wähler registriert sind, Wahlzettel zugeschickt, in Arizona muss man sie einmalig beantragen. Die Auszählung dieser Briefwahlstimmen ist jedoch aufwendig. Erst muss die Unterschrift auf jedem einzelnen Kuvert mit der Unterschrift verglichen werden, die in der Wählerdatei hinterlegt ist. Nur wenn das zur Zufriedenheit erledigt ist, kann der Wahlzettel entnommen und gezählt werden. Gibt es Beanstandungen, haben die Wähler in der Regel mehrere Tage Zeit, das vor Ort persönlich zu klären. Kommt dann noch eine Panne wie in Arizona hinzu, wo Wahlzettel ausgegeben worden waren, die wegen zu schwachen Drucks nicht von Maschinen ausgelesen werden konnten, verzögert das den Ablauf weiter.

Darüber hinaus sind sich die Offiziellen in den jeweiligen Bezirken bewusst, dass die gesamte Nation auf sie blickt. Sie werden nichts überhasten und sich bemühen, alles sehr genau den Vorschriften entsprechend zu erledigen, um Anfechtungen keinen Raum zu geben. Es könnte also mindestens bis nächste Woche, wenn nicht länger, dauern, bis alle Rennen entschieden sind.