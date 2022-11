Nach den Midterms : Selbst der Präsident macht sich über die Umfragen lustig

Joe Biden am Mittwoch in Washington Bild: dpa

Auch der amerikanische Präsident konnte sich in seiner ersten Rede nach den Kongresswahlen eine Bemerkung nicht verkneifen. „Wenn man sich die Umfragen anschaut, ist die überwältigende Mehrheit …“, sagte Joe Biden und unterbrach dann mitten im Satz. „Ich schaue sie mir nicht mehr oft an, weil ich nicht mehr sicher bin, wie ich sie lesen soll.“ Dann scherzte er: „Und ich hoffe, sie sind sich auch unsicher.“

Die meisten Umfragen und auch die meisten amerikanischen Medien hatten seit Wochen einen klaren Sieg der Republikaner in den Zwischenwahlen vorhergesagt: Sie würden mit großer Sicherheit die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen, vermutlich auch den Senat. Inzwischen ist klar, dass es die rote Welle in Amerika nicht gegeben hat. In beiden Kammern des Kongresses können die Republikaner zwar noch gewinnen, die großen Geländegewinne haben sie aber nicht erzielt. Die einzige sichere Lehre bislang: Ganz gleich, was Umfragen vorhersagen, auf das Wählen allein kommt es am Ende an.

Umfragen hatten in den vergangenen Präsidentenwahlen in den Vereinigten Staaten so häufig entscheidende Trends verfehlt und den Erfolg der Demokraten überschätzt, dass ihr Ruf gelitten hat. Erst hatten sie 2016 Hillary Clinton als sichere Siegerin gegen Donald Trump benannt, vier Jahre später dann den Einfluss Trumps abermals grob unterschätzt. Trotzdem richtet sich die Öffentlichkeit ebenso wie die Medien nach wie vor nach den Ergebnissen der Befragungen – sind sie doch die einzigen Anhaltspunkte dafür, was die amerikanische Bevölkerung denken könnte. Sonst blieben nur anekdotische Beobachtungen.

Junge Menschen sind unterrepräsentiert

Die Umfragen lagen in diesem Jahr nicht nur bei den Machtverhältnissen im Kongress weit daneben, sondern auch bei der Einschätzung, was für die Wähler die wichtigsten Themen seien. Nachdem die Aufregung über die Abtreibungsentscheidung des Obersten Gerichtshofs im Spätsommer abgeklungen schien, die den Demokraten einen unerwarteten Aufwind gebracht hatten, deuteten alle Umfragen darauf hin, dass die Inflation und die hohen Benzinpreise die Wahlentscheidungen der Amerikaner am meisten beeinflussen würden.

In einer Nachwahlumfrage für den Sender CNN unter Wählern beider Parteien stellte sich das nun jedoch anders dar. Zwar gab ein Drittel der Befragten an, die Inflation sei für ihre Wahlentscheidung am wichtigsten gewesen – ein knappes Drittel nannte da jedoch auch die Abtreibungsfrage. Die Kongresswahl 2022 wird nicht mit einer roten Welle in die Geschichte eingehen, sondern als ein großer Erfolg für die Abtreibungsbefürworter in Amerika. In vier von fünf Bundesstaaten, darunter auch das republikanisch dominierte Kentucky, haben sich die Wähler in Referenden gegen verschärfte Abtreibungsgesetze ausgesprochen. Ein fünftes Referendum in Montana ist noch nicht entschieden, bei mehr als achtzig Prozent der ausgezählten Stimmen sieht es aber so aus, als werde auch dort ein Anti-Abtreibungsgesetz abgelehnt.

Ungenauigkeiten liegen bei Umfragen freilich in der Natur der Sache. Das Geschäft ist auch deswegen schwieriger geworden, weil bei den Wahlen der vergangenen Jahre häufig nur wenige Prozentpunkte den Ausschlag gaben. Nach 2020 äußerten viele Meinungsforscher, Trump sei deswegen so unterschätzt worden, weil seine Anhänger seltener bereit seien, an Umfragen teilzunehmen. Das könnte an der Skepsis gegenüber dem politischen Establishment und den Medien liegen, die der frühere Präsident stets propagiert.

Das erklärt aber nicht, warum in den Umfragen in diesem Jahr die vor allem von Republikanern geäußerten Inflationssorgen ein Übergewicht hatten. Der „Economist“ berichtete kurz vor den Kongresswahlen, besonders viele der Umfragen unmittelbar vor den Wahlen seien von Firmen gekommen, die entweder mit der republikanischen Partei verknüpft sind oder die republikanische Kandidaten systematisch eher bevorzugen.

Hinter der verzerrten Darstellung der Inflationssorgen und des Abtreibungsthemas scheint außerdem das Problem zu stecken, dass junge Menschen in den Umfragen unterrepräsentiert sind. Die Edison Research Group gab in einer Nachwahlbefragung am Dienstag an, junge Wähler zwischen 18 und 29 Jahren seien die einzige Gruppe mit überwältigender Mehrheit für die Demokraten gewesen. Einige Beobachter mutmaßen, das habe damit zu tun, dass die Umfragen immer noch zu großen Teilen über Festnetzanschlüsse gemacht werden, die jungen Amerikaner aber eher über ihre Handys erreichbar sind. Knapp zwei Drittel dieser Gruppe haben am Dienstag für demokratische Kongresskandidaten gestimmt, nur ein Drittel für Republikaner. Präsident Biden bedankte sich am Dienstag denn auch bei den jungen Wählern, die zu weiten Teilen demokratisch gewählt hätten – „das habe ich nur gehört. Die Zahlen habe ich noch nicht gesehen.“