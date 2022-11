Zentrales Wahlkampfthema : Der Kampf für das Recht auf Abtreibung hat viele Wähler mobilisiert

In den Wochen vor den Kongresswahlen waren sich die meisten Beobachter einig darin, dass die Demokraten die Schlagkraft ihres größten Wahlkampfthemas überschätzt hatten. Statt sich für das Recht auf Abtreibung einzusetzen, hieß es, werde der Wahltag für viele Amerikaner vielmehr zum Tag der Abrechnung wegen der Rekordinflation und der hohen Benzinpreise.

Der demokratische Senator Bernie Sanders aus Vermont warnte seine Partei gar davor, sich für die Zwischenwahlen allein auf das Abtreibungsthema zu verlassen. Man könne die wirtschaftliche Notlage nicht unbeachtet lassen, müsse die „arbeitnehmerfeindlichen Ansichten“ der Republikaner offenlegen. Das sei aus politischer Sicht das richtige. Die nachlassende öffentliche Empörung über das Abtreibungsthema schien Sanders Recht zu geben.

Doch laut dem demokratischen Mantra standen am Dienstag zwei Dinge auf dem Stimmzettel: die amerikanische Demokratie und das Recht auf Abtreibung. Und die Amerikaner haben ihr Votum dazu abgegeben, für wie schwerwiegend sie die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom Juni halten, das bundesweite Recht auf Abtreibung fast fünfzig Jahre nach dem Grundsatzurteil „Roe v. Wade“ zu kippen – auch über Parteigrenzen hinweg. In einer Nachwahlbefragung des Senders CNN kam das Thema unmittelbar hinter „Inflation“ auf Platz zwei, mit einem Unterschied von nur fünf Prozentpunkten. 32 und 27 Prozent der Befragten gaben an, dies sei jeweils das wichtigste Thema der Kongresswahlen für sie.

Von den demokratischen Wählern gab sogar fast die Hälfte an, das Abtreibungsthema sei entscheidend gewesen. Bemerkenswert ist das auch deswegen, weil dennoch drei Viertel der Befragten – Republikaner wie Demokraten – den Zustand der amerikanischen Wirtschaft als „nicht so gut“ oder „schlecht“ bezeichneten.

Für ein Recht auf Abtreibung in den jeweiligen Landesverfassungen

Auch wo das Abtreibungsrecht am Dienstag buchstäblich auf dem Stimmzettel stand, setzten die amerikanischen Wähler ein starkes Zeichen. In mindestens vier von fünf Referenden – in Kalifornien, Michigan, Kentucky sowie in Sanders Bundesstaat Vermont – stimmte eine Mehrheit dafür, das Recht auf Abtreibung in der jeweiligen Landesverfassung zu verankern. Seit das Oberste Gericht die Grundsatzentscheidung gekippt hat, liegt die Entscheidungsgewalt in den Bundesstaaten. In 14 von 50 sind Schwangerschaftsabbrüche seither verboten oder stark eingeschränkt. In Michigan verhindert das Ergebnis des Referendums, dass ein Gesetz von 1931 in Kraft tritt, das ein Abtreibungsverbot vorsieht und nur Ausnahmen macht, sollte das Leben der Mutter in Gefahr sein.

Die nun wiedergewählte demokratische Gouverneurin Gretchen Whitmer hatte sich im Wahlkampf als rigorose Verfechterin eines Rechts auf Abtreibung positioniert. In Kalifornien und Vermont stärken die Referenden ein ohnehin liberales Abtreibungsrecht gegen mögliche Angriffe in der Zukunft. Die Vorsitzende der Abtreibungsbefürworter von der Vereinigung „Naral Pro-Choice America“ äußerte noch in der Nacht zu Mittwoch ihre Freude über das Ergebnis: „Alle, die gesagt haben, Abtreibung sei ein Randthema und kein Problem, das die Menschen in Michigan am Küchentisch beschäftigt: Sie hatten Unrecht.“

Auch im republikanisch geprägten Kentucky stimmte eine Mehrheit gegen einen Verfassungszusatz, der es ermöglicht hätte, Abtreibungen grundsätzlich zu verbieten. Allein in Montana stand das endgültige Ergebnis des Abtreibungsreferendums zunächst noch aus. Doch die knappe Entscheidung auch in diesem konservativen Bundesstaat zeigt, dass die Republikaner mit den strengen Abtreibungsgesetzen nach „Roe v. Wade“ über das Ziel hinausgeschossen sein dürften.

Im Kongress in Washington scheint es bislang unwahrscheinlich, dass eine der beiden Parteien eine ausreichende Mehrheit in beiden Kammern gewinnt, um im Falle der Demokraten das Recht auf Abtreibung und im Falle der Republikaner ein Abtreibungsverbot in der Bundesverfassung festzuschreiben. Der republikanische Senator Lindsey Graham hatte ein bundesweites Verbot nach der 15. Woche vorgeschlagen, das liberalere Gesetze in Bundesstaaten überschreiben würde, nicht jedoch strengere Abtreibungsregelungen. Präsident Joe Biden hatte im Wahlkampf aber immer wieder versprochen, gegen einen solchen Schritt sein Veto einzulegen.