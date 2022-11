Präsident nach den Wahlen : Die Genugtuung des Joe Biden

Welchen Unterschied 24 Stunden machen können. Joe Biden meidet bekanntlich gemeinhin große Pressekonferenzen. Er bevorzugt das kleine Format, in dem er die Dinge kontrolliert. Am Mittwochnachmittag lud er indes in den State Dining Room im Weißen Haus. Dichtes Gedränge unter dem Porträt von Abraham Lincoln. Der Präsident betritt den Saal, ohne triumphalistische Geste, aber doch erkennbar mit ein wenig Genugtuung.

Es sei „ein guter Tag für die Demokratie“ gewesen und „ein guter Tag für Amerika“, sagt Biden. Die amerikanische Demokratie sei in den vergangenen Jahren herausgefordert worden, aber die Wähler seien ein weiteres Mal für sie eingetreten: Die Rekordwahlbeteiligung habe dies gezeigt – und die Wahlaufseher und -helfer hätten ihre Pflicht getan. Noch stünden nicht alle Ergebnisse fest, was aber klar sei: Die vorhergesagte rote Welle habe es nicht gegeben. Er sei stets zuversichtlich gewesen: Zwar hätten seine Demokraten einige Sitze verloren, dennoch sei es ein starker Abend für die Partei gewesen. Sodann: „Wir haben weniger Sitze im Repräsentantenhaus verloren als jeder demokratische Präsident in seiner ersten Kongresswahl seit 40 Jahren.“

Biden lobt den eigenen Kurs

Soviel Eigenlob gönnte er sich, nach all dem, was er sich in den vergangenen Wochen hatte anhören müssen. Gleichwohl gestand er ein, die Wähler hätten auch ihre Sorgen ausgedrückt, über die Inflation, aber auch über die gestiegene Kriminalität. Seine Investitionspolitik müsse noch Wirkung entfalten. Schließlich hätten die Wähler deutlich gemacht, dass sie bereit seien, die Demokratie zu verteidigen.

Das war Bidens Kernbotschaft nach der Wahl. Seine Leute im Weißen Haus hatten vorher schon die politische Übersetzung für die Worte des Präsidenten geliefert: Biden sehe das Wahlergebnis als Bestätigung seiner Agenda der Investitionen in Infrastruktur, Klimaschutz und Sozialprogramme. Diese seien populär. Er habe im Wahlkampf mit der Agenda geworben, er habe sie nicht versteckt. Auch habe es sich als richtig erwiesen, Donald Trump und den „Sturm auf das Kapitol“ vom 6. Januar 2021 zum Thema zu machen.

Hoffnung auf kooperative Republikaner

Biden richtete so auch eine Botschaft an die Republikaner, die bald das Repräsentantenhaus kontrollieren dürften, wenngleich nicht mit der von ihnen erhofften Mehrheit. Er, Biden, sei bereit mit den Republikanern zusammenzuarbeiten und Kompromisse zu finden. Er werde aber nicht nachträglich von seiner Agenda abrücken. Später telefonierte er mit Kevin McCarthy, dem derzeitigen Minderheitsführer, über den er sagte, dass er ihn noch nicht gut kenne. Der Präsident kündigte an, nach seiner Reise zum G-20-Gipfel die Führung des Kongresses ins Weiße Haus einzuladen. Die Wähler hätten ausgedrückt, dass sie nicht „an jedem Tag eine politische Schlacht durchleben wollen“.

Er glaube nicht, dass man Trumps „Mega-MAGA-Republikaner“ aus ihrer Verblendung lösen könne. Er denke aber, „dass sie eine Minderheit in der Republikanischen Partei sind“. Angesprochen darauf, dass die Republikaner sich vorgenommen hätten, ihn zu jagen und mehrere Untersuchungsausschüsse einzurichten – zum Afghanistan-Abzug und auch zu den Geschäftspraktiken seines Sohnes Hunter – entgegnete er nur, die Leute wollten nach vorne schauen.