Midterms in den USA : Die Erzählung vom Betrug reißt nicht ab

Es war noch lange nicht klar, wer das Rennen um den Gouverneursposten in Arizona machen würde, da baute die republikanische Kandidatin Kari Lake schon vor. Als sie am Wahlabend in Scottsdale in Arizona vor ihre Anhänger trat, äußerte sie gleich mit den ersten Sätzen Zweifel an der Legitimität der Wahlergebnisse. Die „großartigen Patrioten“, die am Morgen gewählt hätten, seien dazu gezwungen worden, ihren Wahlzettel „in eine andere Wahlurne“ zu werfen. Die „Fake-Medien“ hätten noch dazu verhindern wollen, dass Fragen dazu gestellt würden. „Wisst ihr was? Wir werden gewinnen“, versprach sie ihrem Publikum. Arizona brauche „ehrliche Wahlen“, und sie werde liefern.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Tatsächlich mussten einige Wähler im bevölkerungsreichsten Bezirk von Arizona, in Maricopa County, ihre Stimmzettel in eine spezielle Wahlurne werfen oder in einem anderen Wahllokal abgeben, weil Zählmaschinen abgegebene Stimmen in einem Viertel der 223 Wahllokale wegen zu hellen Drucks nicht auslesen konnten.

Das hatte nach Angaben des Bezirks jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen. Lake hatte ihren Sieg schon Stunden vor ihrem Auftritt vorhergesagt. Zu einem Journalisten sagte sie, sie werde nicht nur eine, sondern zwei Amtszeiten Gouverneurin sein. „Ich werde acht Jahre lang euer schlimmster Albtraum sein, und wir werden auch die Medien reformieren. Wir werden euch wieder zu Journalisten machen.“ Bei zu zwei Dritteln ausgezählten Stimmen lag Lake in Arizona am Mittwoch zunächst hauchdünn hinten.

„Wahlleugner“ ziehen in den Kongress ein

Kari Lake ist eine der Figuren, deretwegen der Blick auf die Wahlergebnisse in den Bundesstaaten bei den Kongresswahlen in diesem Jahr besonders wichtig ist – auch wenn Gouverneurswahlen traditionell weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird. Hier in den Bundesstaaten sind republikanische Kräfte seit zwei Jahren bemüht, die „Fehler“ von 2020 auszubügeln und einen etwaigen unliebsamen Wahlsieg 2024 besser anfechten zu können. Sind die entscheidenden Posten mit Wahlleugnern besetzt, wäre die Zertifizierung einer zukünftigen Wahl in Gefahr.

So waren am Morgen nach der Kongresswahl schon mehr als 210 republikanische Kandidaten, die das Ergebnis der Präsidentenwahl 2020 anzweifeln, sicher in den Kongress oder für Schlüsselposten in den Bundesstaaten gewählt worden. Die meisten von ihnen, und da unterscheiden sie sich von Lake, leugnen das Ergebnis nicht konkret, haben im Wahlkampf jedoch immer wieder Zweifel an dessen Legitimität gesät. Dass so viele dieser „Wahlleugner“ sich durchsetzen konnten, beweist abermals, dass das Infragestellen der Wahlprozesse trotz fehlender Beweise für einen Wahlbetrug keine Modeerscheinung, sondern eine Taktik der Republikaner ist.

Doch auch wenn der frühere Präsident Donald Trump schon am Dienstagnachmittag gegen angeblichen Wahlbetrug „wie 2020“ wetterte und Lake am Abend von möglichen Fälschungen sprach, gab es nach Schließung fast aller Wahllokale keinerlei Hinweise auf Wahlfälschungen. In einer Handvoll Bezirke im ganzen Land waren die Wahllokale länger geöffnet, um trotz vorheriger Verzögerungen sicherzustellen, dass alle Wähler ihre Stimme abgeben konnten. Das war etwa im Bell County in Texas der Fall, nachdem einige Wahlautomaten wegen Synchronisationsproblemen nach der Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit nicht funktioniert hatten.

In Pennsylvania fehlte in mehr als vierzig Wahllokalen Papier, weswegen am Abend länger abgestimmt werden konnte. Um dem Vorwurf von Wahlbetrug in dem „Schlachtfeldstaat“ vorzubeugen, hatten Wahlhelfer hier in einem zusätzlichen Schritt überprüft, dass kein Wähler per Brief und persönlich abgestimmt hat. Lakes demokratische Herausforderin in Arizona, Katie Hobbs, hob am Wahlabend in einer Stellungnahme hervor, sie habe „großes Vertrauen“, dass eine freie und faire Wahl stattgefunden habe „und dass die Ergebnisse stimmen werden“. Die Auszählung brauche ihre Zeit.