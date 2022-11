Kongresswahl in Amerika : Der Wind aus Washington dreht nicht

Der amerikanische Präsident Joe Biden am 7. November in Bowie, Maryland Bild: AP

Präsident Joe Biden stand am Dienstag nicht zur Wahl, deshalb konnte der Rest der Welt den Ausgang dieser amerikanischen Abstimmung entspannter verfolgen als vor zwei Jahren. Die Verfassung verleiht dem Präsidenten eine starke Rolle in der Außenpolitik, sodass in den nächsten zwei Jahren kein grundsätzlich anderer Wind aus Washington wehen dürfte: Solange Biden im Weißen Haus sitzt, wird die Weltmacht ihre traditionellen Bündnisse pflegen und weiter versuchen, China und Russland einzudämmen. Davon profitieren vor allem die Europäer, die wahrscheinlich zum letzten Mal einen Präsidenten der alten transatlantischen Schule erleben.

Der Isolationismus der Trumpisten

Die Unbekannte ist der neue Kongress. Wenn die Republikaner auch nur eine Kammer erringen, was am Mittwoch zunächst noch unklar war, dann werden sie Biden das Leben schwer machen. Das gilt vor allem für die Trumpisten, deren isolationistische Neigung durch den Ukrainekrieg sogar noch mal gestärkt wurde. Sie könnten versucht sein, bei der Finanzierung weiterer Hilfspakete für Kiew Sand ins Getriebe zu streuen.

Und bei linken Demokraten gibt es Sympathien für eine Verhandlungslösung, auch wenn sie einen Brief dazu kürzlich zurückgezogen haben. Auf die Möglichkeit von Veränderungen sollte man sich jedenfalls einstellen, da hat etwa der FDP-Generalsekretär recht. Lücken könnten die Europäer eher bei den Finanzen stopfen als bei den Waffen.

Amerikas Sicherheitsgarantie für Europa hat durch den Krieg wieder an Bedeutung gewonnen, wie sich das nach dem Mauerfall keiner mehr vorstellen konnte. Dass der Wahltag indirekt ein Dämpfer für Trumps Rückkehrpläne war, heißt nicht, dass er (oder einer seiner Jünger) 2024 nicht doch gewinnen könnte. Die 100 Milliarden, die Deutschland jetzt in die Verteidigung investiert, sind gut angelegtes Geld, aber damit ist es nicht getan. Die Europäer müssen dauerhaft mehr für ihren Schutz tun, wenn ihre Sicherheit nicht von Wahlergebnissen in Amerika abhängen soll.