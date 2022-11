Midterm-Wahlen in den USA : Eine rote Welle?

Nach New York kommen politische Schwergewichte der Demokraten in Wahlkampfzeiten normalerweise nur, um Spenden für die Partei zu sammeln. Das ist in diesem Herbst anders: Hillary und Bill Clinton, Kamala Harris und schließlich auch Joe Biden sind in den vergangenen Tagen allesamt auf Kundgebungen in dem Bundesstaat aufgetreten, um Gouverneurin Kathy Hochul zu unterstützen.

Biden versuchte am Sonntagabend in Yonkers in Westchester County die eigene Anhängerschaft zu mobilisieren. Der Auftritt im Umland von New York City offenbarte, wie groß die Nervosität in der Partei kurz vor den Wahlen am Dienstag ist. In der Gouverneursvilla in Albany residierte seit 1975 nur ein einziger Republikaner. Der Bundesstaat ist bekanntlich eine Hochburg der Demokraten. Hochul, die im vergangenen Jahr nach dem Rücktritt Andrew Cuomos das Gouverneursamt übernahm, lag den Sommer über in den Umfragen 17 Prozentpunkte vor ihrem republikanischen Herausforderer, dem Kongressabgeordneten Lee Zeldin. Doch der Vorsprung ist dahingeschmolzen, in einer Umfrage sogar auf nur noch vier Prozentpunkte. Die Demokraten in New York schlagen Alarm.