USA gegen Russland und China : „Putin sagt Biden: Ich bin auch noch da!“

Frau Flournoy, Präsident Biden ­möchte sich außenpolitisch auf China konzentrieren. Er wollte die Anti­terrorkriege beenden, die Probleme mit Russland weitestgehend den ­Europäern überlassen und sich der chinesischen Herausforderung ­stellen. Durchkreuzt Putin seinen Plan?

Die Geschichte lehrt uns, dass selbst die besten Strategien häufig von der Realität gestört werden. Ich glaube, was wir hier sehen, ist Putin, der Biden ausrichtet: Ganz gleich, wie sehr du deine Aufmerksamkeit auf den Indopazifik und die Herausforderung des chinesischen Aufstiegs richten möchtest, ich bin auch noch da – und ich werde meine Ziele verfolgen, meine Einflusssphären vergrößern und ein Stachel in deinem Fleisch sein.

Was sind denn Putins eigentliche Ziele in der Ukraine? Er kann nicht ernsthaft glauben, dass Washington die NATO-Erweiterung rückgängig macht. Ist seine Botschaft an Kiew gerichtet: Gebt den Donbass auf? Oder bedeutet er Biden, ihn nicht wie eine bloße Regionalmacht zu behandeln, wie Obama einst sagte?

Putin verbindet mehrere Botschaften mit seinem Handeln. Zuvörderst sagt er: Es wäre ein Fehler, nicht mehr mit Russland zu rechnen. Wir sind immer noch eine Großmacht. Wir verlangen immer noch Aufmerksamkeit. Zudem will Putin seine Einflusssphäre in der russischen Peripherie zurückerlangen und die dominierende Kraft in den Staaten der früheren Sowjetunion sein. Da er es als Bedrohung für Russland empfindet, wenn Kiew zu nah an den Westen rückt und der Westen Kiew dabei hilft, eine wahre Demokratie zu werden und das Korruptionsproblem zu bekämpfen, richtet er sowohl der Ukraine als auch Europa aus, dass er dazwischengehen und es verhindern wird.

War es ein Zufall, dass auf das amerikanische Debakel in Afgha­nistan sowohl die russischen als auch die chinesischen Provoka­tionen folgten – an der ukrainischen Grenze und in der Straße von ­Taiwan?

Ich habe nichts gesehen, das für ein koordiniertes Vorgehen Moskaus und Pekings spricht. Aber wenn man sich in Peking aufhält, hört man ein hartnäckiges und dauerhaftes Narrativ über den Abstieg Amerikas. Mit Blick auf die Herausforderung für unsere Demokratie, unser Pandemie-Management und unsere wirtschaftlichen Pro­bleme heißt es: Amerika sei völlig erledigt. Dies sei die Zeit Chinas. Peking werde die dominierende Macht der Zukunft sein. In Moskau verhält es sich ein wenig anders: Putin hält immer Ausschau nach Gelegenheiten, in de­nen er denkt, Amerika sei mit sich selbst beschäftigt oder der Westen sei gespalten. Solche Momente betrachtet er in opportunistischer Weise als Chancen, seine Anliegen voranzu­bringen.

Vor 50 Jahren reiste Nixon nach ­China und nutzte die chinesisch-sowjetische Rivalität, um Moskau entgegenzutreten. Heute scheint es so, als nutze Putin den Wettbewerb des Westens mit China und interne Friktionen im Westen für seinen Vorteil.

Ich glaube, Putin betrachtet den Wettbewerb zwischen China und den USA als Gelegenheit. Und ich vermute, Xi betrachtet die Spannungen zwischen Washington und Moskau in Teilen auch als Gelegenheit. Ich glaube aber nicht, dass wir an einem Punkt sind, von einem starken Bündnis zwischen China und Russland zu sprechen. Es gibt eine Art oppor­tunistische Ad-hoc-Zusammenarbeit, wenn es ihren Interessen dient. Wir müssen aufpassen, beide nicht noch weiter einander in die Arme zu treiben.

Das setzt Geschlossenheit voraus, die es nicht immer gibt, siehe Nord ­Stream 2. War es Teil der Kalkulation Putins, dass Biden nicht bereit sein würde, die Beziehungen zu Berlin über die Sanktionsfrage zu beschädigen?

Biden hatte zu Amtsantritt versprochen, die Beziehungen zu den Bündnispartnern wiederherzustellen. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen hatten dabei Priorität. Im Weißen Haus gelangte man zu der Überzeugung, dass Nord Stream 2 für Berlin wichtig und das Projekt zudem sehr weit fortgeschritten ist. Also entschied die Regierung, keine neuen Sanktionen zu verhängen. Gleichwohl stellte man gegenüber Moskau klar, dass Amerika und Deutschland gemeinsam versuchen werden, das Projekt zu stoppen, wenn Putin Soldaten über die ukrainische Grenze schickt. Es gibt in diesem Zusammenhang aber noch ein größeres Thema: Und das ist die Abhängigkeit Europas von russischem Gas. Das Thema müssen wir uns als Verbündete im Laufe der Zeit gemeinsam vornehmen.