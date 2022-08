Gorbatschow und Thatcher : Eine Freundschaft der Streitlust

Britische Nachrufe auf Michail Gorbatschow erinnerten am Mittwoch auch an die besondere Beziehung, die er zur früheren Premierministerin Margaret Thatcher unterhielt. Jahre bevor die Bundesregierung in Bonn Vertrauen zu Gorbatschow fasste, hatte Thatcher schon ihr Urteil gesprochen: „Ich mag Mr. Gorbatschow – wir können ins Geschäft kommen“, sagte sie, nachdem sie ihn 1984 mit einer Parlamentsdelegation im Königreich empfangen und ins Landhaus der Regierung in Chequers eingeladen hatte. Gorbatschow, der erst einige Monate später zum Generalsekretär des Zentralkomitees aufsteigen sollte, löste die zunächst angespannte Atmosphäre mit dem Satz auf, dass er nicht die Absicht habe, Thatcher für die Kommunistische Partei zu rekrutieren. Daraufhin soll sie in lautes Gelächter ausgebrochen sein. Später ließ das Paar dann verlauten, man könne trotz der unterschiedlichen Weltansichten in einen „echten politischen Dialog“ eintreten.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge



Gorbatschow erinnerte sich nach Thatchers Tod im Jahr 2013, dass die beiden „stetig ein persönliches Verhältnis entwickelt„ hätten, dass mit der Zeit „immer freundlicher geworden“ sei. „Am Ende waren wir in der Lage, ein gegenseitiges Verständnis zu erreichen, und das trug zu einem Wechsel in der Atmosphäre zwischen unserem Land und dem Westen sowie zum Ende des Kalten Krieges bei.“ Der „Daily Telegraph“ zitierte am Mittwoch freigegebene Archivdokumente, die illustrieren, dass Gorbatschow für Thatcher weitaus mehr Sympathien aufbrachte als für den amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan. Nach dem sowjetisch-amerikanischen Reykjavik-Gipfel von 1986 soll sich Gorbatschow über Reagans „extremen Primitivismus“ ausgelassen haben, seine „höhlenmenschenhafte Gesinnung“ und seine „intellektuelle Kraftlosigkeit“. Dagegen lobte er die Gespräche mit Thatcher, in denen manchmal Argumente ausgetauscht worden seien, „bis wir rot im Gesicht waren“. Im Kreml sollen die beiden einmal neun Stunden am Stück gestritten haben – Thatcher hatte dann keine Zeit mehr, um sich für das Staatsbankett am Abend umzuziehen.

Mehr zum Thema 1/

Der scheidende Premierminister Boris Johnson rückte den Tod Gorbatschows am Mittwoch in den aktuellen politischen Zusammenhang und erklärte: „Ich habe immer den Mut und die Integrität bewundert, mit der er den Kalten Krieg zu einer friedlichen Lösung gebracht hat. In Zeiten von Putins Aggressionen in der Ukraine bleibt sein (Gorbatschows) unermüdliches Engagement für die Öffnung der sowjetischen Gesellschaft ein Beispiel für uns alle.“