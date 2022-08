Würdigung des Verstorbenen : „Gorbatschow gab uns die Freiheit“

Deutsche und internationale Politiker würdigten in ersten Reaktionen Gorbatschows Bedeutung für die Bundesrepublik und insbesondere für die Wiedervereinigung. Der Friedensnobelpreisträger starb den Berichten zufolge im Alter von 91 Jahren.

UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich „zutiefst traurig“. Gorbatschow sei ein „einzigartiger Staatsmann“ gewesen, der den Lauf der Geschichte verändert habe, teilte Guterres mit. „Er hat mehr als jeder andere dazu beigetragen, den Kalten Krieg friedlich zu beenden.“

Der 73-jährige Portugiese sprach der Familie Gorbatschows und der Bevölkerung Russlands sein Beileid aus. Die Aussage des Friedensnobelpreisträgers, dass Frieden nicht Einheit in Gleichartigkeit, sondern Einheit in Vielfalt sei, habe dieser mit seiner Politik in die Praxis umgesetzt.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) würdigte die Verdienste Gorbatschows um die deutsche Einheit. Er habe sich „in Schicksalsmomenten unserer Geschichte von Frieden und der Verständigung zwischen den Menschen leiten lassen“, schrieb sie am Mittwochmorgen auf Twitter. „Das Ende des Kalten Kriegs und die deutsche Einheit sind sein Vermächtnis. Wir trauern um einen Staatsmann, dem wir dafür ewig dankbar sind.“

Trauer in Russland

Auch das russische Staatsoberhaupt Wladimir Putin hat sein tiefes Beileid ausgedrückt. Die Nachrichtenagentur Interfax zitierte in der Nacht auf Mittwoch Putins Sprecher Dmitri Peskow mit den Worten: „Präsident Putin ist in tiefer Trauer im Hinblick auf den Tod von Michail Gorbatschow. Am Morgen wird er den Angehörigen und Nächsten ein Telegramm schicken.“

Der prominente liberale russische Oppositionspolitiker Grigori Jawlinski würdigte Gorbatschow als einen Veränderer der Welt: „Gorbatschow gab uns die Freiheit. Er hat Millionen von Menschen die Freiheit gegeben – in Russland und seinem Umfeld und noch dazu der Hälfte Europas“, schrieb der Gründer der Oppositionspartei Jabloko in der Nacht zum Mittwoch in seinem Blog im Nachrichtenkanal Telegram. Jawlinski und die Partei Jabloko sind die letzten Reste der Opposition in Russland. Es liege auch heute in der Verantwortung der Russen, die damals geschenkte Freiheit zu nutzen, sagte Jawlinski.

Michail Fedotow, der von 2010 bis 2019 Menschenrechtsberater des russischen Präsidenten war und 1992 als Presseminister das liberale Mediengesetz in Russland mitverfasst hat, fand folgende Worte: „Gorbatschow hat Russland in den Lauf der zivilisierten Entwicklung zurückgeführt – und die Welt von einem Atomkrieg und der Teilung in verschiedene Blöcke abgerückt.“

„Mann mit bemerkenswerter Vision“

Der amerikanische Präsident Joe Biden hat den in Moskau gestorbenen Friedensnobelpreisträger Michail Gorbatschow als einen „Mann mit einer bemerkenswerten Vision“ gewürdigt. Dieser habe sich in der Sowjetunion nach Jahrzehnten brutaler politischer Unterdrückung für demokratische Reformen eingesetzt, erklärte Biden am Dienstag (Ortszeit). „Dies waren die Taten einer außerordentlichen Führungspersönlichkeit – einer, die die Vorstellungskraft besaß, eine andere Zukunft für möglich zu halten, und den Mut hatte, ihre gesamte Karriere zu riskieren, um dies zu erreichen. Das Ergebnis war eine sicherere Welt und größere Freiheit für Millionen von Menschen.“

Biden sagte weiter, Gorbatschow habe an Glasnost und Perestroika geglaubt – nicht als bloße Schlagworte, sondern als den Weg nach vorn für die Menschen in der Sowjetunion nach so vielen Jahren der Isolation und Entbehrung. Der Kalte Krieg habe schon fast 40 Jahre gedauert, als Gorbatschow an die Macht gekommen sei. Nur wenige ranghohe sowjetische Funktionäre hätten den Mut gehabt zuzugeben, dass sich die Dinge ändern mussten. Als Mitglied des Ausschusses für auswärtige Beziehungen des Senats habe er (Biden) miterleben können, wie Gorbatschow dies und noch mehr getan habe. „Als Führer der UdSSR arbeitete er mit Präsident Reagan zusammen, um die Atomwaffenarsenale unserer beiden Länder zu reduzieren – zur Erleichterung der Menschen weltweit, die für ein Ende des atomaren Wettrüstens beteten.“