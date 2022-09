Michail Gorbatschow : Ein historischer Glücksfall

Urteile über historische Persönlichkeiten werden von der Geschichtswissenschaft in (fast) jeder Generation neu formuliert. Das fällt dann besonders leicht, wenn die Person über lange Zeit gewirkt hat, weil sich dann viele unterschiedliche Aspekte heranziehen lassen. Im Falle Michail Gorbatschows liegen die Dinge in vielerlei Hinsicht anders. Wirklich im Zentrum der Politik stand der in dieser Woche im Alter von 91 Jahren gestorbene Politiker nur für sechs Jahre. Die meisten jetzt gefällten Urteile beziehen sich gar auf eine Periode von gut zwei Jahren, von Mitte 1989 bis Ende 1991. Einigkeit herrscht im Grunde nur in einem Punkt: Der ehemalige Generalsekretär der KPdSU und Präsident der Sowjetunion habe es eigentlich gut gemeint. Nun ist das in etwa ein so vernichtendes Verdikt wie die berüchtigte Formel aus Arbeitszeugnissen, stets sehr bemüht gewesen zu sein. Man täte Michail Gorbatschow aber bitter unrecht, reduzierte man ihn auf die Formel „gut gemeint“.

Peter Sturm Redakteur in der Politik, zuständig für „Politische Bücher".

Unabhängig davon, was künftige Forschergenerationen noch zutage fördern werden, kann man sagen, dass Gorbatschow in einer Zeit an die Spitze der Sowjetunion trat, die mit dem Begriff „schwierig“ nur sehr unzureichend beschrieben ist. Die mächtige und zumindest teilweise auch prächtige Fassade der Supermacht war noch intakt. Gerade im Jahrzehnt vor Gorbatschows Amtsantritt im März 1985 hatte Moskau in vielen Gegenden der Welt seinen Einfluss ausdehnen können, während gleichzeitig der amerikanische Rivale die Wunden seiner Niederlage im Vietnamkrieg leckte. Aber im Inneren machten sich die Folgen der bald „Zeit der Stagnation“ genannten Periode der Regierung Leonid Breschnews bemerkbar. Diese wiederum war eine Spätfolge der Stalin-Epoche gewesen. Breschnew, Zeitzeuge des großen Terrors der 1930er-Jahre, predigte „Stabilität“, worunter er vor allem so wenig Veränderung wie möglich verstand.