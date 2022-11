Urteile zu MH17-Absturz : Ein Tag der Genugtuung

Vor dem Gerichtsgebäude roch es nach Kerosin, alle paar Minuten war das Dröhnen von Flugzeugen zu hören. Der Justizkomplex Schiphol, eines von drei Hochsicherheitsgerichten in den Niederlanden, liegt direkt an einer Startbahn des Flughafens Schiphol. Hier, in einem Amsterdamer Vorort, hatte der Strafprozess zum Absturz des Fluges MH17 vor zweieinhalb Jahren begonnen. Hier war die Boeing-777 im Dienste der Malaysian Airlines am 17. Juli 2014 abgehoben – und hatte nie Kuala Lumpur erreicht. Zwei Stunden und 49 Minuten nach ihrem Start verschwand sie plötzlich von den Radarschirmen der ukrainischen Flugsicherung. Kurz darauf gingen Trümmer über einer weiten Fläche im Gebiet Donezk nieder, das schon damals von Separatisten kontrolliert wurde. 298 Menschen aus 17 Ländern waren tot, die meisten Niederländer, auch vier Deutsche.

Es war ein nationales Trauma in den Niederlanden, aber auch der Beginn internationaler Ermittlungen, eines Joint Investigation Teams mit Fachleuten aus den Niederlanden, Australien, Malaysia und Belgien – den vier Ländern, aus denen die meisten Opfer kamen – sowie der Ukraine, wo das Flugzeug abstürzte. Und es war der Beginn eines Ringens um die Wahrheit, das am Donnerstag zu einem vorläufigen Ende kam. Drei der vier Angeklagten wurden vom Bezirksgericht Den Haag zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt: wegen der Herbeiführung eines Flugzeugabsturzes mit Todesfolge und Mordes. Lebenslang bedeutet in den Niederlanden eine unbefristete Haftstrafe. Allerdings ist nicht zu erwarten, dass sie dafür auf absehbare Zeit zur Rechenschaft gezogen werden. Die beiden Russen Igor Girkin, 51 Jahre alt, und Sergej Dubinskij, 60, sowie der Ukrainer Leonid Chartschenko, 50, sind weder für die niederländische noch die ukrainische Justiz greifbar. Über Girkin, wegen seiner allumfassenden Präsenz auf Twitter der bekannteste des Quartetts, heißt es, er kämpfe inzwischen wieder in der Ostukraine. Auch Chartschenko könnte sich dort aufhalten.

„Kein Recht dazu, ein Flugzeug abzuschießen“

Im Juli 2014 waren die vier Männer Teil einer Befehlskette, deshalb wurden sie 2019 angeklagt. Girkin war „Verteidigungsminister“ der selbst ernannten „Volksrepublik Donezk“, Dubinskij sein Stellvertreter und Leiter des Geheimdiensts. Pulatow wiederum war dessen Vize, Chartschenko Kommandeur einer Separatisteneinheit. Diese vier haben nach Überzeugung des Gerichts ein Raketenabwehrsystem des Typs Buk-M1 in Russland beschafft und es auf einem Feld nahe der Ortschaft Pervomaiskyj in Stellung gebracht, direkt unterhalb der Flugbahn von MH17. Die tödliche Rakete lösten sie allerdings nicht aus. Ob sie den Befehl dazu gaben, ist ungewiss.

Das stand nach Auffassung des Gerichts einer Strafbarkeit jedoch nicht entgegen. Wie der Vorsitzende Richter Hendrik Steenhuis darlegte, waren die drei Verurteilten als Mittäter für den Abschuss und den Tod der Passagiere verantwortlich. Auch dass sie selbst ein ukrainisches Militärflugzeug abschießen wollten, wie aus abgehörten Gesprächen hervorgeht, ändere daran nichts. Schließlich seien die Separatisten gemäß dem Kriegsvölkerrecht nicht Kombattanten gewesen, die sich auf Immunität hätten berufen können. „Sie hatten kein Recht dazu, ein Flugzeug abzuschießen, auch nicht ein militärisches“, stellte Steenhuis fest.