Kokain für Europa : Wie Mexikos Rauschgiftkartelle Ecuador im Griff haben

Ein Soldat der ecuadorianischen Armee bewacht das Gefängnis Guayas 1 nach einem versuchten Aufstand in Guayaquil, Ecuador, am 4. November 2022. Bild: AFP

„Der Krieg hat wieder begonnen“, sagt ein Häftling in einem Video. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Kurz da­rauf herrschen im Gefängnis in der ecuadorianischen Hafenstadt Guayaquil kriegsähnliche Zustände. Zahlreiche Häftlinge und Sicherheitskräfte werden verletzt. Später werden in der umliegenden Provinz Guayas eine Polizeistation, drei Tankstellen und die Zen­trale eines Energieversorgers mit Sprengstoff angegriffen. Auch in anderen Regionen des Landes kommt es zu insgesamt 18 koordinierten Angriffen, bei denen fünf Polizisten getötet und sieben weitere verletzt werden. Die Wel­le der Gewalt, die vergangene Wo­che losbrach, hat Präsident Guillermo Lasso zum sechsten Mal in diesem Jahr dazu veranlasst, den Ausnahmezustand sowie eine 45-tägige Ausgangssperre zu verhängen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Szenen wie diese kannte man in Ecuador früher nicht. Das Land galt lange Zeit als eines der sichersten Länder Lateinamerikas. Doch in den vergangenen Jahren hat sich auf immer grausamere Weise bemerkbar gemacht, dass sich im kleinen Andenstaat das organisierte Verbrechen festgesetzt hat. Wiederholt ist es in den Gefängnissen des Landes zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen verfeindeten Banden gekommen. Auch vor den Gefängnismauern greift die Gewalt um sich. Im Laufe dieses Jahres wurden in Ecuador mehr als 150 Bombenanschläge gezählt. Die Tötungsdelikte sind von 2020 auf 2021 um 180 Prozent gestiegen und werden in diesem Jahr mit mehr als 3500 Morden bis Ende Oktober einen neuen Höhepunkt erreichen.