Messerattacke in Paris : Vertuschung auf höchsten Befehl

Der französische Innenminister Christophe Castaner in Paris am Donnerstag vor der Polizeizentrale in Paris, dem Tatort der Messerattacke Bild: EPA

Die tödliche Messerattacke auf vier Polizisten im Hochsicherheitsbereich der französischen Polizeizentrale in Paris wächst sich zum politischen Skandal aus. Immer mehr Details über die Radikalisierung des 45 Jahre alten Täters sickern durch – zum Unbill der Regierung, die 24 Stunden lang den Terrorismusverdacht leugnete. Doch seit Freitagabend ermittelt die zuständige Staatsanwaltschaft wegen Terrorverdachts. Das liegt nicht an der Entschlossenheit der Regierung, sondern an empörten Polizisten, die der Presse Informationen über den Hintergrund des Täters zugespielt haben.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Innenminister Christophe Castaner weigerte sich in seiner Pressekonferenz nach der Messerattacke sogar, von einem Anschlag zu sprechen und nannte die Messerattacke beschwichtigend einen „mörderischen Parcours“. „Der Mann hat niemals Verhaltensauffälligkeiten gezeigt“, sagte der Innenminister über den Täter, der seit 2003 in der Polizeiverwaltung tätig ist. Inzwischen ist bekannt, dass bereits im Januar 2015 Kollegen den hörbehinderten Informatikfachmann ihren Vorgesetzten meldeten, weil er nach dem Terroranschlag auf die Redaktion von „Charlie Hebdo“ äußerte: „Ist recht geschehen!“. Der Vorfall wurde in die Akten aufgenommen – aber nicht weiterverfolgt. Dabei saß der IT-Mitarbeiter im Hochsicherheitsbereich des polizeilichen Geheimdienstes, zu dessen Aufgaben es zählt, islamistische Gefährder zu überwachen. So war dies auch die Dienststelle, die mit der Überwachung der Brüder Kouachi befasst war, die im Januar 2015 die Redaktionsmitglieder von Charlie Hebdo ermordeten.

Eigentlich erfordert die Tätigkeit, auch im unteren Dienst, ständige Sicherheitsüberprüfungen. Mickael H. hatte Zugang zu vertraulichen Daten, angefangen von den als besonders sensibel eingestuften Gefährdern bis hin zu der Datei über die Syrien-Rückkehrer und ihrer Familien. Er soll zudem Zugriff auf die streng vertraulichen Privatanschriften der Polizeibeamten der Geheimdiensteinheit gehabt haben. Das schockiert die französischen Polizisten besonders. Im Juni 2016 wurden zwei Polizisten in ihrem Wohnhaus in Magnanville von einem Islamisten ermordet, vor den Augen ihres drei Jahre alten Sohnes.

Das geheimdienstliche Profil des IT-Fachmannes erklärt dabei nicht allein, warum in der Polizeihierarchie offenbar versucht wurde, die Indizien für eine Radikalisierung zu vertuschen. Innenminister Castaner soll auch die an diesem Montag geplante Debatte über Einwanderung in der Nationalversammlung als Grund angeführt haben, den Terrorverdacht so lange wie möglich zu verschweigen.

Die Zeitung „Le Parisien“ zitierte Kollegen des Täters, die vor ihrem Zeugenverhör von ihren Vorgesetzten dazu gedrängt wurden, die Verdachtsmomente zu verschweigen. So soll Mickael H. sich geweigert haben, Kolleginnen die Hand zu reichen oder – wie in Frankreich üblich – mit Wangenküsschen zu begrüßen. Mehrere Beamte weigerten sich dann aber, ihre Zeugenaussage zu unterschreiben und meldeten die versuchte Einflussnahme bei einer Polizeidienststelle, schrieb die Zeitung.

Der Täter soll sich am Morgen das Keramikmesser mit einer 35 Zentimeter langen Schneide gekauft haben, wissentlich, dass die Metalldetektoren bei Keramikmaterial nicht anschlagen. Seiner aus Marokko stammenden Frau teilte er den Kauf per SMS mit, das ergab die Auswertung seines Mobiltelefons. Die Frau, die nur verhüllt die Straße betritt, antwortete: „Allein Gott wird über Dich urteilen“. Die Frau ist weiterhin in Polizeigewahrsam. Auf seiner Facebook-Seite hatte der von der französischen Karibikinsel Martinique stammende Mann ein Video eines Imams gestellt, der sagt: „Was zählt, ist für den Islam zu sterben.“

Mickael H. ist nach offizieller Darstellung vor 18 Monaten zum Islam konvertiert. Neue Zeugenaussagen aus seiner Nachbarschaft im Vorort Gonesse widerlegen diese Aussage aber. Demnach soll der Mann schon wesentlich länger eine in Geheimdienstkreisen einschlägig bekannte Moschee besuchen. In der besagten Moschee in Gonesse ist ein als radikaler Islamist bekannter Iman aktiv, der eigentlich ausgewiesen werden sollte. Doch seine Rückführung scheiterte bislang an Verwaltungshürden.

In Sarcelles, wo der Imam vorher tätig war, wurde er nach einem Aufstand der älteren Moscheebesucher herausgeworfen, weil sie befürchteten, er radikalisiere die jüngeren Besucher. Die französischen Behörden handelten aber nicht, sondern ließen zu, dass der Imam in Gonesse eine neue Moschee fand. Der besagte Imam, Hassan El Houari, predigte nach dem Terroranschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo: „Ich bin nicht Charlie und werde auch nie Charlie sein.“

Die Polizeigewerkschaften sind empört. Der Sprecher der Gewerkschaft Unité SCP Police FO, Yves Lefebvre, bezeichnete den Vorgang als eine „Riesenpanne im Zentrum des Polizeiapparats“. Marine Le Pen sprach von einem Skandal. „Wenn die terroristische Dimension sich erhärtet, dann heißt dass, dass eine Schnittstelle des französischen Geheimdienstes einen Islamisten beherbergte“, sagte sie. Der rechtsbürgerliche Abgeordnete Eric Ciotti (LR) forderte neue Überprüfungen, um Islamisten in den öffentlichen Verwaltungen aufzuspüren. Der Innenminister habe sich unglaubwürdig gemacht. Ciotti forderte ihn zum Rücktritt auf.