Nach dem Messerangriff auf einem Spielplatz ist das Entsetzen in Frankreich groß. Präsident Macron reist zum Tatort. In Paris hat die Tat eines Syrers die Debatte über das Asylrecht weiter angeheizt.

Ein Land in Trauer: Blumen, Kerzen und Ballons am Tatort in Annecy Bild: AFP

Der Schock über den Messerangriff auf vier wehrlose Kleinkinder und zwei ältere Spaziergänger auf einem Spielplatz am See von Annecy sitzt tief. Am Freitag ist Präsident Emmanuel Macron mit seiner Ehefrau Brigitte am Tatort eingetroffen. Der Park mit Spielanlagen für Kinder ist fußläufig von der Altstadt zu erreichen und liegt malerisch am Ufer des Sees von Annecys, der von Berggipfeln eingerahmt wird.

Die „Attacke absoluter Feigheit“, wie Macron sie bezeichnete, hat neue Ängste vor einem Kontrollverlust durch die Migrationsströme geweckt. Wie nach einem Terroranschlag ist der Messerangriff das alles bestimmende Thema. Macrons Besuch ist ein Versuch, die Emotionen nicht den Rechtspopulisten zu überlassen.

Das Präsidentenpaar besuchte zunächst das Universitätskrankenhaus von Grenoble, in dem drei der kleinen Opfer zwischen zwei und drei Jahren operiert wurden. Ein englisches Kind ist unter den Verletzten. Das jüngste Opfer, ein niederländischer Junge im Alter von 22 Monaten, wird in Genf behandelt. Zunächst hatte es geheißen, es handele sich um ein deutsches Kleinkind.

Scholz: „Unmenschliche und verachtenswerte Tat“

Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sein Entsetzen über die „unmenschliche und verachtenswerte Tat“. Der britische Premierminister Rishi Sunak twitterte, seine Gedanken seien bei all denen, die unter der schockierenden Attacke in Annecy litten. „Das Vereinigte Königreich und Frankreich haben immer gemeinsam gegen Gewalttaten zusammengehalten“, so Sunak.

Ein Rentner wurde versehentlich von einem Polizisten angeschossen, als er sich dem Täter zu widersetzen versuchte. Zusätzlich zu den Messerstichen muss er auch wegen einer Schussverletzung behandelt werden. Ein zweiter Mann erlitt nur leichte Verletzungen. Der Täter wurde bei seiner Festnahme nicht verletzt.

Den Zustand der Kinder hat Premierministerin Elisabeth Borne am Freitag als „stabil“ beschrieben. Die Regierungschefin war bereits am Donnerstag mit Innenminister Gérald Darmanin nach Annecy gereist. Der Polizeigewahrsam des Täters, des Syrers Abdalmasih H., wurde verlängert. Seine Personalangaben werden noch überprüft. Er soll mit einer Schwedin verheiratet gewesen sein und ein drei Jahre altes Kind mit ihr haben.

Asylantrag vier Tage vor der Tat abgelehnt

Die zuständige Staatsanwältin geht bislang nicht von einem terroristischen Motiv aus. Sie hat ein psychiatrisches Gutachten angeordnet. Der 31 Jahre alte Mann hat seit zehn Jahren einen anerkannten Asylstatus in Schweden. Dennoch stellte er in Frankreich einen Asylantrag, der im April abgelehnt wurde. Über den Ablehnungsbescheid wurde der Syrer am 4. Juni, also nur vier Tage vor der Messerattacke, in Kenntnis gesetzt.

Innenminister Gérald Darmanin sprach im Fernsehsender TF1 von einem „besorgniserregenden Zusammentreffen“ der Ereignisse. Die französische Polizei und Geheimdienste hätten keinerlei Erkenntnisse über den Mann. Die Staatsanwältin sagte, er habe sich seit Oktober 2022 ohne festen Wohnsitz in Annecy aufgehalten. Zeugen schilderten, er habe schon Tage vorher ständig in der Nähe des Spielplatzes auf einer Bank gesessen, aber mit niemand geredet.

Videomitschnitte vom Donnerstagmorgen zeigen einen in schwarzen Shorts und T-Shirt gekleideten Mann mit dunklem Vollbart und einem Kopfturban aus einem Palästinensertuch, wie er zwischen den Spielgeräten tänzelt und mit einem Messer in der rechten Hand eine Frau mit einem Doppelkinderwagen angreift. „Das war der schlimmste Tag für mich, seit ich Innenminister bin“, sagte Darmanin.