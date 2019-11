Ein Toter, mehrere Verletzte : Messerangriff in London als Terror eingestuft

Ein Mann hat am Freitagmittag auf der London Bridge mehrere Menschen mit einem Messer verletzt und wurde danach von der Polizei erschossen. Scotland Yard bestätigte am Nachmittag, dass der Mann noch am Tatort verstorben ist. Die Terrorabteilung hat die Ermittlungen übernommen, nachdem der Messerangriff als „Terror-bezogen” eingestuft worden war. Dies habe sich „aus der Natur des Angriffs” ergeben, aber auch aus der Tatsache, dass er eine Sprengstoffwestenattrappe getragen habe. Allerdings ermittle man auch in andere Richtungen. Man wolle „nichts ausschließen”, hieß es. Der Tatort wurde am Mittag weiträumig abgesperrt. Die Polizei bat die Londoner, die Umgebung der Brücke einstweilen zu meiden.

Wie viele Menschen verletzt wurden und wie schwer, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Sie äußerte nur ihre Anteilnahme für alle, die in die Tat verwickelt waren und kündigte an, weitere Informationen bekannt zu geben, sobald dies möglich sei. Premierminister Boris Johnson schrieb auf Twitter, dass er kontinuierlich von der Polizei unterrichtet werde und dankte der Polizei und den Rettungsdiensten für ihre Reaktion.

Videoaufnahmen, die in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, schienen zu zeigen, dass der Tatverdächtige am Boden lag, als er von den Schüssen getroffen wurde.

Ein anderer Mann rannte mit einem langen Messer in der Hand vom Tatort weg; es war unklar, ob es das Messer des Tatverdächtigen war. Auf einem weiteren Video sah man, wie Polizisten ihre Schusswaffen auf einen weißen Kleinlaster gerichtet hatten. Danach näherten sich mehrere Beamte dem Fahrzeug, um den Laderaum zu kontrollieren. Der Kleintransporter war umringt von Londoner Bussen und Polizeifahrzeugen.

Die London Bridge war schon vor zweieinhalb Jahren, im Juni 2017, Tatort eines Terrorangriffs gewesen. Damals töteten drei Islamisten zunächst drei Fußgänger mit einem Lieferwagen; drei weitere wurden verletzt. Im Anschluss fuhren die Täter auf den nahegelegenen Borough Market und stachen mit Messern wahllos auf Passanten ein; einigen wurde die Kehle aufgeschlitzt. Fünf Personen wurden bei dem Angriff getötet, 48 verletzt. Dabei riefen die Terroristen „Allah” und „Islam”. Die Polizei erschoss schließlich alle drei Täter.