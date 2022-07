Besuch in Warschau : Mal wieder einen Schritt schneller als Kanzler Scholz

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz wollte in Warschau Kritik an der Bundesregierung wegen der Lieferung deutscher Panzer entkräften. So ganz ist ihm das nicht gelungen.

CDU-Chef Friedrich Merz und Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Donnerstag in Warschau Bild: dpa

In einer auch für die deutsch-polnischen Beziehungen spannungsreichen Zeit hat Oppositionsführer Friedrich Merz am Mittwoch und Donnerstag Polen besucht, bevor er weiter nach Litauen reiste, wo er in Rukla das NATO-Kontingent der Bundeswehr besuchte und am Freitag Regierungschefin Ingrida Simonyte treffen will. In Warschau bekam der CDU-Vorsitzende viel Aufmerksamkeit. Dass er mit dem früheren Regierungschef und jetzigen Oppositionsführer Donald Tusk einen Kollegen aus der Familie der Europäischen Volkspartei traf, war selbstverständlich.

Doch Merz wurde auch von dessen Gegner empfangen, den er aus früheren Jahren kannte, den heutigen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki. Auch ein Besuch bei Jaroslaw Kaczynski, dem Chef der regierenden nationalkonservativen PiS, stand auf dem Programm. Die polnische Seite hob hervor, die Reise nach Warschau sei auf Merz‘ Initiative zustande gekommen.

Berlin steht in Polen wegen der deutschen Russlandpolitik der vergangenen Jahre und derzeit auch wegen des geplanten Panzer-Ringtauschs zugunsten der Ukraine in der Kritik. Das Vorankommen des Ringtauschs kann man bestenfalls als „schleppend“ beschreiben. Merz machte nach den Gesprächen öffentlich deutlich, dass er im Ausland mit allem, was nach deutschem „parteipolitischem Streit“ aussehen könne, zurückhaltend sein wolle. Er habe auch versucht, Vorwürfe an die deutsche Adresse in Sachen Ringtausch „zu entkräften“, was ihm aber wohl nicht ganz gelungen sei.

Polen hatte, offenbar auf deutsche Ersatzlieferungen vertrauend, der Ukraine seit dem Frühjahr laut Merz rund 250 ältere T-72-Kampfpanzer sowjetischen Modells geschenkt und jetzt mit einer weiteren Panzerlieferung begonnen. Zugleich hatte Polens Regierung Gespräche mit der Bundesregierung über Ersatz aus deutschen Beständen geführt, sieht sich aber, wie manche Politiker offen sagten, „getäuscht“. Regierungssprecher Piotr Müller erklärte am Donnerstag Deutschlands geplante Waffenlieferungen als „nicht zufriedenstellend“.

Merz sagte im Garten der deutschen Botschaft: „Die Polen haben geliefert. Das zeigt, was dieses Land zu tun bereit ist.“ 250 Panzer, das seien fast ein Drittel des polnischen Gesamtbestands (zu dem schon jetzt Leopard-2-Panzer gehören). Auf die Frage, warum es jetzt einen Streit mit Berlin über den Mangel an Ersatz aus Deutschland gebe, sagte der CDU-Chef: „Man hätte vorher eine feste Vereinbarung treffen sollen, was geliefert wird und was als Ersatz kommt.“ Auch mit der Tschechischen Republik und der Slowakei konnten bisher keine Ringtausch-Vereinbarungen getroffen werden. Doch hält Merz das Konzept noch nicht für gescheitert.

Keine Rechtsgrundlage für Reparationen

Mit seiner Reise in Richtung Osten war Merz Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum zweiten Mal eine Nasenlänge voraus. Auch in der Reihe der Politikerreisen mit dem Nachtzug ins Kriegsgebiet Ukraine war der Oppositionsführer vor dem Bundeskanzler dort gewesen. Von Kaczyński wurde er, wie zu hören war, direkt als „künftiger Bundeskanzler“ angesprochen.

Den Wunsch nach mehr deutschem Engagement oder gar „Führung“ in Europa höre man im Ausland oft, hieß es aus der Delegation, zu der unter anderen der CDU- Fraktionsvize Patricia Lips und der Außenpolitiker Knut Abraham gehörten. In den Warschauer Gesprächen kam auch das von Polen kritisierte Streben der Berliner Koalition zu Wort, das Einstimmigkeitsprinzip in der EU bei außenpolitischen Fragen abzuschaffen. Merz machte deutlich, er sehe – auch wegen des Ukrainekriegs – solche Bestrebungen heute skeptischer als früher.

Das Gespräch mit Kaczynski soll korrekt, sogar höflich bis freundlich verlaufen sein – trotz offen ausgesprochener Differenzen. Damit setzt die polnische Seite ihre Praxis fort, schwierige Gesprächspartner hinter verschlossenen Türen höflich zu empfangen, aber öffentlich zu attackieren – ein Verfahren, das in anderen Ländern eher umgekehrt praktiziert wird. Kaczynski brachte allerdings – wie von einem PiS-Politiker regelrecht erwartet worden war – das Thema der Reparationen für die deutsche Besatzungszeit der Jahre 1939 bis 1945 ausführlich zur Sprache. Zum 1. September will Warschau einen seit etwa fünf Jahren angekündigten, von PiS-Politikern im Parlament erarbeiteten Bericht über Polens Kriegsschäden vorlegen.

Merz verwies auf die deutsche Position, wonach es für Reparationen keine aktuell gültige Rechtsgrundlage gebe. In einem anderen Punkt kam er seinen Gastgebern entgegen. Nach Kritik an der Benachteiligung der deutschen Minderheit in Polen beim muttersprachlichen Unterricht sagte Merz über die Lage der Polen in Deutschland: „Auch wir sind säumig. Wir erfüllen unsere Pflichten aus dem deutsch-polnischen Vertrag von 1991 nicht.“