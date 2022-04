Merrick Garland : Bidens Justizminister unter Druck

Merrick Garland am 10. März in Washington Bild: AP

Hin und wieder wendet sich Ron Klain persönlich an die Öffentlichkeit. Am Wochenende sah der Stabschef im Weißen Haus offenbar die Notwendigkeit, die große Linie der Präsidentschaft Joe Bidens zu erläutern: Putin, Inflation et cetera. Dass man ihn nach Merrick Garland fragen würde, konnte ihn freilich nicht überraschen. Klain versicherte in dem Interview mit dem Sender ABC, dass der Justizminister und nicht der Präsident über die Frage entscheide, wer im Zusammenhang mit dem Aufruhr vom 6. Januar 2021 angeklagt werde. Er habe Biden nie sagen gehört, dass irgendeine Person angeklagt werden solle.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Die „New York Times“ hatte zuvor berichtet, Biden habe im vergangenen Jahr seinen engsten Beratern anvertraut, er glaube, Donald Trump sei eine Bedrohung für die Demokratie und müsse vor Gericht gestellt werden. Und obwohl Biden seinem Justizminister seine Unzufriedenheit nie zu verstehen gegeben habe, habe er doch in vertraulichem Kreis geäußert, er wolle, dass Garland weniger wie ein bedächtiger Richter und mehr wie ein Staatsanwalt handle, der entschieden vorgehe. Die Zeitung berief sich auf ungenannte Quellen.

Das Weiße Haus konnte den Bericht nicht unkommentiert lassen. Biden hatte bei der Nominierung Garlands hervorgehoben, dass es ihm nach den Trump-Jahren darum gehe, die Unabhängigkeit des Justizministeriums wiederherzustellen. Hintergrund ist, dass insbesondere der linke Flügel der Demokraten ungeduldig wird. Zwar wurden schon Hunderte Randalierer angeklagt, darunter auch Rädelsführer der rechtsradikalen „Proud Boys“ und der Miliz „Three Percenters“. Doch an Trump und dessen Leute im Weißen Haus hat sich das Justizministerium noch nicht herangewagt. Biden hatte im vergangenen Herbst schon einmal öffentlich gesagt, er glaube, dass diejenigen, die sich den Vorladungen des parlamentarischen Untersuchungsausschusses widersetzten, angeklagt werden sollten.

Mehr als nur um Steuerangelegenheiten

Der 6. Januar ist nicht die einzige Herausforderung für Garland. Als er ins Amt kam, liefen bereits Ermittlungen gegen Hunter Biden in dessen Heimatstaat Delaware. Klain sagte in dem Interview am Sonntag, der Präsident und das Weiße Haus tauschten sich mit dem Justizministerium in dieser Causa nicht aus. Biden sei zuversichtlich, dass sein Sohn nicht gegen das Gesetz verstoßen habe. Auf die Nachfrage, ob der Präsident sicher sei, dass Hunter auch keine ethischen Grenzen überschritten habe, erwiderte er: Der Präsident glaube, dass seine Familie das Richtige getan habe. Die Geschäfte Hunters beträfen diesen aber auch nicht.

Garlands Vorgänger Bill Barr hatte dafür gesorgt, dass die Ermittlungen zu Hunter Bidens internationalen Geschäften vor der Präsidentenwahl nicht öffentlich wurden. Erst im Dezember 2020 teilte Bidens Sohn mit, dass die Staatsanwaltschaft in einer Steuersache gegen ihn ermittle. Im März hatte der Fall eine neue Dynamik erhalten, als bekannt wurde, dass die Ermittler Geschäftspartner des Präsidentensohnes nach den ausländischen Einkommensquellen befragt hatten. Es geht insbesondere um einen Aufsichtsratsposten im ukrainischen Gaskonzern Burisma und um Geschäfte in China. Es ist weiterhin offen, ob Hunter angeklagt wird. Unklar ist auch, ob dessen seinerzeitige Alkohol- und Drogenprobleme Einfluss auf die Frage haben.

Mehr zum Thema 1/

Für die Republikaner geht es freilich um mehr als nur um Steuerangelegenheiten. Es geht um die Frage, ob Hunter die seinerzeitige Position seines Vaters als Vizepräsident für Geschäfte genutzt habe. Das war schließlich der Anlass für Trumps Anruf beim ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Trump ließ bekanntlich auch nach dem Impeachment-Verfahren gegen ihn nicht locker. Im Wahlkampf zitierten Medien des Murdoch-Konzerns aus E-Mails, die von einer Festplatte eines Laptops Hunters stammen sollten. Twitter und Facebook schränkten seinerzeit die Verbreitung einer entsprechenden Geschichte der „New York Post“ ein, da die Echtheit nicht überprüft werden könne. Nun stellt sich heraus, dass die E-Mails tatsächlich von Hunter stammen und er im Zusammenhang mit seiner geschäftlichen Tätigkeit seinen Vater erwähnte. Ob er sich strafbar gemacht hat, ist eine andere Frage. Für viele Republikaner beweist der Fall, dass die Demokraten und Big Tech im Silicon Valley unter einer Decke stecken.