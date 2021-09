Die Kanzlerin und der Balkan : Probleme, die Merkel überdauern werden

Ihre erste Auslandsreise als Kanzlerkandidatin der CDU/CSU führte Angela Merkel im Juli 2005 in das Kosovo. Zum Abschluss ihrer Kanzlerschaft, zwei Wochen vor der Bundestagswahl, kehrt sie nun für zwei Tage auf den Balkan zurück. Am Montag wird Merkel zunächst in Belgrad Serbiens Staatspräsidenten Aleksandar Vucic treffen, am Dienstag in Tirana dann Albaniens Regierungschef Edi Rama.

Anders als für Merkels Vorgänger Gerhard Schröder, für den die Region gleich zu Beginn seiner Kanzlerschaft durch die deutsche Beteiligung am Kosovo-Krieg eine zentrale und zeitweilig fast die Regierungskoalition sprengende Rolle spielte, war der Balkan für Merkel nur ein Nebenthema. Allerdings eines, mit dem sie sich über die Jahre immer intensiver befasst hat, befassen musste. Das wird auch in der Rückschau auf das Schicksal der Politiker und Politikerinnen deutlich, die in den vergangenen 16 Jahren Merkels Gesprächspartner in der Region waren: Einer wurde ermordet, ein anderer muss sich wegen des Verdachts von Kriegsverbrechen vor Gericht verantworten, ein weiterer wurde vom vermeintlichen demokratischen Hoffnungsträger zum Autokraten.