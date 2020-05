Plan für Hilfsfonds : Merkel konnte, Macron musste

Aktualisiert am

Nach einigen Verstimmungen finden Frankreich und Deutschland wieder zueinander. Ausgerechnet in der Corona-Krise. Wie war das möglich?

Angela Merkel und Emmanuel Macron im November 2018 in Compiegne Bild: dpa

Am Tag, bevor er die Einigung mit Angela Merkel verkündete, stand Emmanuel Macron in der Mittagssonne und blickte auf den Rübenacker, der einmal ein Schlachtfeld gewesen war. In der Ferne Windräder. 1940 hatte der Kriegsheld und spätere Präsident Charles de Gaulle sich hier auf den Ebenen bei Laon vergeblich den deutschen Panzern entgegengeworfen, die wenig später Frankreich unterwarfen.

Macron war zu spät gekommen. Die lokalen Würdenträger mit ihren blau-weiß-roten Schärpen standen schon lange in der Sonne, als er aus der Limousine stieg. Bis in die Nacht hatte er mit seinem Europaberater Clément Beaune konferiert, und bevor er sich auf den Weg machte, hatte er noch einmal mit der Kanzlerin gesprochen.