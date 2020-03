Merkel über Migrationskrise : „2020 ist nicht 2015“

Deutschland fühle sich mit dafür verantwortlich, dass Flüchtlingskindern in griechischen Lagern geholfen werde, sagt Angela Merkel in Berlin. Zustände wie vor fünf Jahren dürfe es in der aktuellen Migrationskrise aber nicht geben.

Die Bürger könnten erwarten, dass es die Politik schaffe, Flucht und Migration zu ordnen, zu steuern und zu verringern, sagte Angela Merkel (CDU) am Montag in Berlin Bild: dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will in der aktuellen Migrationskrise Zustände wie vor fünf Jahren vermeiden. „2020 ist nicht 2015“, sagte Merkel am Montag bei einem deutsch-griechischen Wirtschaftsforum in Berlin. Die Bürger könnten erwarten, dass es die Politik schaffe, Flucht und Migration zu ordnen, zu steuern und zu verringern. Dies sei das Ziel vieler Gespräche, die sie seit 2015 geführt habe und die sie aktuell in diesen Tagen führe.

Merkel nannte das Vorgehen der Türkei an der Grenze zu Griechenland „inakzeptabel“. Bei allem Verständnis für die große Last der Türkei, die 3,6 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen habe, könne diese kein Verständnis erwarten, wenn sie eigene Probleme auf dem „Rücken“ von Flüchtlingen zu lösen versuche – die dann an der Grenze in einer Sackgasse landeten. Sie setze sich aber dafür ein, das EU-Türkei-Abkommen in eine neue Stufe zu überführen, sagte Merkel.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wurde am Montag zu Gesprächen in Brüssel erwartet. Erdogan hatte am 29. Februar erklärt, die Grenze zur EU sei für Migranten offen. Tausende Menschen machten sich daraufhin auf den Weg in Richtung Griechenland. Merkel sagte, Griechenland nehme eine „große Verantwortung“ für ganz Europa wahr und verdiene volle Solidarität und volle Unterstützung. Sie verwies auf den Beschluss der Koalitionsspitzen, Kinder aufzunehmen. Am allerwichtigsten sei es, Ursachen von Flucht zu bekämpfen, damit Menschen in ihrer Heimat wieder eine Perspektive hätten.

Erdogan trifft Michel und Leyen in Brüssel

Bei den Gesprächen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel mit Erdogan am Montagabend stehen nach EU-Angaben „Migration, Sicherheit, Stabilität in der Region und die Krise in Syrien“ auf der Tagesordnung. Die EU und die Türkei hatten im März 2016 ein Flüchtlingsabkommen geschlossen, nachdem 2015 hunderttausende Flüchtlinge über die Balkan-Route nach Mitteleuropa gekommen waren. Ankara verpflichtete sich, alle auf den griechischen Ägäis-Inseln ankommenden Flüchtlinge zurückzunehmen und stärker gegen Schlepperbanden vorzugehen. Die EU versprach der Türkei Milliardenhilfen, eine beschleunigte Visa-Erleichterung und die Modernisierung der Zollunion. Von der Leyen mahnte unterdessen alle Seiten zur Mäßigung. Übermäßige Gewalt müsse vermieden und die Grundrechte müssten gesichert werden – darunter auch das Recht, in der EU einen Asylantrag zu stellen, sagte die CDU-Politikerin am Montag vor dem Treffen mit Erdogan in Brüssel.

Von der Leyen fügte hinzu, die Geschehnisse an der türkisch-griechischen Grenze deuteten eindeutig auf politisch motivierten Druck hin. Zugleich bräuchten die Migranten, die an der Grenze ausharrten, ebenso Hilfe wie Griechenland. Mit Blick auf schutzbedürftige Flüchtlingskinder auf den griechischen Ägäis-Inseln sagte von der Leyen, den Verletzlichsten müsse geholfen werden. Es sei dringend nötig, Menschen auf das europäische Festland zu bringen. Es gebe bereits positive Reaktionen auf ihren Appell von vergangener Woche an die EU-Staaten, etwa von Frankreich, Portugal, Luxemburg, Finnland und Deutschland.

Merkel: Fühlen uns für Kinder mitverantwortlich

Deutschland fühlt sich nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dafür verantwortlich, dass Flüchtlingskindern in griechischen Lagern geholfen wird. Griechenland könne dies „nicht allein leisten“, sagte Merkel am Montag mit Blick auf den Koalitionsbeschluss, eine begrenzte Zahl besonders schutzbedürftiger Flüchtlingskinder aufzunehmen. Danach will Deutschland im Rahmen einer europäischen „Koalition der Willigen“ einen „angemessenen Teil“ von bis zu 1500 Minderjährigen nehmen. Griechenland könne die Hilfe für Kinder in schwieriger Lage „nicht allein leisten“, fügte Merkel beim deutsch-griechischen Wirtschaftsforum hinzu. Nach Angaben eines Sprechers des Bundesinnenministeriums geht es dabei um Kinder, die schwer erkrankt oder unbegleitet und jünger als 14 Jahre sind, die meisten davon Mädchen.