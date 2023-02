Aktualisiert am

Angela Merkel und Petro Poroschenko am 12. April 2019 in Berlin Bild: dpa

Die Zuschauer des russischen Staatsfernsehens sollen sich derzeit vor allem daran erbauen, wie Russen im verschneiten Donbass mit Panzern, Drohnen und Gewehren ukrainische Soldaten töten. Am Montag aber wurde diese Dauerschleife mit etwas anderem unterbrochen. Denn die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) war zwei kremltreuen Telefonstrolchen aufgesessen. Die beiden sogenannten Prankster Wladimir Kusnezow und Alexej Stoljarow haben als „Wowan und Lexus“ in den vergangenen Jahren schon etliche Ausländer genarrt, die auf die eine oder andere Weise Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin sind.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS in Moskau. Folgen Ich folge

Gegenüber Merkel gab sich Stoljarow am Telefon als der frühere ukrainische Präsident Petro Poroschenko aus und sprach Ukrainisch. Merkel, die viel mit dem 2019 abgewählten Poroschenko zu tun hatte, antwortete ausweislich der von „Wowan und Lexus“ verbreiteten Aufnahme auf Deutsch. Der Mitschnitt ist vermutlich echt: Das Büro der früheren Kanzlerin bestätigte, dass es ein Telefongespräch mit einem Anrufer gegeben habe, der sich als Poroschenko ausgegeben habe. Stoljarow vermochte es aber nicht, Merkel brisante oder auch nur interessante Aussagen zu entlocken.

Die frühere Kanzlerin hob hervor, dass sie nicht mehr im Dienst sei, lehnte jede Art von Paralleldiplomatie ab und fragte den vermeintlichen „Petro“, was sie denn für ihn tun könne. Auf die Frage des Anrufers, warum Merkels Nachfolger, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Gesprächskanäle mit Russland offen halten wolle, hob Merkel hervor, „alles“ sei doch schwierig genug, das Gespräch müsse privat bleiben, das Wichtigste sei, dass der Westen geeint bleibe.

Mit Blick auf die Minsker Vereinbarungen in Russlands damals noch verdecktem Ukrainekrieg sagte Merkel, diese hätten der Ukraine zwischen 2014 und 2021 Zeit gegeben, sich zu entwickeln und dann Putins Aggression etwas entgegenzusetzen. „Poroschenko“ forderte Merkel alsbald auf, mit ihm Russisch zu sprechen. Sie lehnte ab und sagte, ihre Kenntnisse der Sprache seien jetzt „noch schlechter“ als 2014. Es sei besser, das Gespräch zu beenden. Die letzte Frage trug dann schon offenkundigen Telefonstrolchcharakter und betraf Merkels „Pension“, woraufhin die frühere Kanzlerin das Gespräch beendete, „bye-bye“.

Mehr zum Thema 1/

Es dauerte insgesamt nur wenige Minuten. Offenkundig, um daraus ein knapp einstündiges Programm in ihrer eigenen Onlineshow zu machen, luden „Wowan und Lexus“ einen Propagandisten des belarussischen Regimes, einen stellvertretenden Sprecher der Duma sowie zwei deutsche Sprachrohre russischer Propaganda, Alina Lipp und Thomas Röper, in ihr Studio ein. Zwischen einzelnen Teilen des Gesprächs deuteten die Telefonstrolche und ihre Gäste Merkels Worte in ihrem Sinne und lachten.