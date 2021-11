Macron mit Merkel : Niemals vergebens, immer mit Wein

„Merci!“: In der französischen Presse wurde der Abschiedsbesuch Angela Merkels im Burgund am Donnerstag vor allem mit dem Wort Dankbarkeit beschrieben. „Emotionsreicher und wehmütiger Abschied von der Bundeskanzlerin“, schrieb die Lokalzeitung „Le Bien public“. „France Bleu Côte d’Or“ sprach von einem historischen Tag des Dankes an Merkel. „Frankreich hat Dich kennen und schätzen gelernt“, meinte Emmanuel Macron in seiner kurzen Ansprache am Abend. Schon während des Bummels durch die Altstadt von Beaune hatte sich Merkel sichtlich gerührt über den Jubel und die Merci-Rufe der Schaulustigen gezeigt. „Das ist ja wunderbar, dass so viele Menschen gekommen sind“, sagte sie Macron, der an ihrer Seite spazierte.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



„Wunderbaar“, erwiderte der Präsident auf Deutsch. „In all den Jahren hast Du Europa in den Krisen zusammengehalten“, sagte Macron am Abend, als er Merkel mit dem Großkreuz der Ehrenlegion auszeichnete. „Danke, dass Du Dich auf einen jungen, ungestümen Präsidenten eingelassen hast, der alles verändern wollte“, sagte er. „Danke für Deine Geduld und Deine Nachsicht mit mir!“, schloss Macron. Auch Merkel antwortete in sehr persönlicher Weise. Macron hatte ihr als eines der Gastgeschenke die Originalunterlagen ihrer ersten Paris-Reise im November 1990 mit Lothar de Maizière überreicht. Madame Merkel speiste damals mit der Delegation im „Fouquet’s“, wie auf dem Archivdokument zu lesen ist. Sie war als stellvertretende Sprecherin mitgereist. Sie erhielt auch eine Abschrift der „Pariser Charta für ein neues Europa“, die im November 1990 in Paris unterzeichnet wurde. Außerdem schenkte Macron ihr einen gerahmten Brief des Abbé Saint Pierre an den Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz zur Frage des „ewigen Friedens“, die Immanuel Kant aufgreifen sollte.

Zusammenarbeit mit vier Präsidenten

„Ich bedanke mich, dass Du an meinen ersten Besuch im Elysée erinnerst hast“, sagte Merkel im mittelalterlichen Schloss Chateau Clos de Vougeot. „Frankreich lag weit, weit weg von der DDR, wir waren mehr mit Polen vertraut“, sagte sie. Leider könne sie kein Französisch, obwohl man das eigentlich brauche, um Frankreich zu verstehen. Sie blickte zurück auf ihren Besuch im Elysée „leise zuhörend an der Seite Lothar de Maizières“. Sie habe auf diese Weise den sozialistischen Präsidenten (1981-1995) Francois Mitterrand kennengelernt, „der eine große Erscheinung auf der Politikbühne für jemanden war, der in der DDR aufgewachsen war“. Auf ihre Zusammenarbeit mit den vier französischen Präsidenten (Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Francois Hollande, Emmanuel Macron) sagte sie: „Egal mit welchem Präsidenten ich zusammengearbeitet habe, das Schöne war immer, dass wir das gleiche Wertegerüst haben, aber die ersten Ideen meist unterschiedlich waren.“ Es sei stets gelungen, die unterschiedlichen Eingebungen zusammenzubringen „und etwas mehr daraus zu machen, als das, was wir nur alleine gedacht haben“, sagte sie.



„Niemals vergebens, immer mit Wein“, (Jamais en vain, Toujours en vin), auf diesen Trinkspruch wurden Merkel und Macron bei einer feierlichen Zeremonie zu „Rittern“ der Weinbruderschaft Confrérie de Tastevin geschlagen. Als Merkel dem Großmeister des Ordens sagte, sie fühle sich sehr geehrt, erwiderte dieser: „Aber nein, wir sind sehr geehrt.“ Dann stimmten alle Anwesenden im großen Saal, in dem sie zuvor noch andächtig Brahms und Schubert gelauscht hatten, in die „Ban“ genannte burgundische Trinkhymne ein: „Lalalalaleere“ und ließen die Hände in der Luft kreisen. Auch Merkel und Macron wedelten mit den Händen, ob sie tatsächlich mitsangen, bleibt ihr Geheimnis.