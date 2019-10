Kanzlerin spricht mit Johnson : Merkel soll Brexit-Deal als „extrem unwahrscheinlich“ bezeichnet haben

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich britischen Regierungskreisen zufolge in einem Telefonat mit Premierminister Boris Johnson skeptisch zu den Aussichten für ein Brexit-Abkommen geäußert. Eine Übereinkunft sei „extrem unwahrscheinlich“, sollte Nordirland nicht in der Zollunion mit der EU verbleibe, habe Merkel laut einem Insider gesagt, der nicht genannt werden wollte.

Falls die in dem Gespräch vom Dienstag geäußerte Position einen neuen Standpunkt wiedergebe, könne man einen Deal mit der EU praktisch vergessen: „Nicht nur jetzt, sondern immer“, hieß es in den Regierungskreisen am Dienstag weiter. Der Knackpunkt ist weiterhin die Nordirland-Frage: Merkel forderte demnach in dem Gespräch in diesem Punkt Kompromissbereitschaft von Johnson. London solle seinen Widerstand gegen einen Verbleib der britischen Provinz Nordirland in der EU-Zollunion aufgeben.

Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, bestätigte lediglich, dass das Telefonat stattgefunden hat. Zu den Inhalten äußerten er sich aber nicht. „Wie üblich berichten wir aus solchen vertraulichen Gesprächen nicht“, teilte er dpa auf Anfrage mit.

Der britische Premierminister hatte am Mittwoch neue Vorschläge für den Ausstiegsvertrag mit der EU vorgelegt. Hauptstreitpunkt ist die Grenze auf der irischen Insel, die nach dem Brexit zu einer EU-Außengrenze würde. Waren müssten dann eigentlich kontrolliert werden. Johnson schlägt nun vor, auf der gesamten irischen Insel in bestimmten Bereichen des Handels einheitliche Regeln zu schaffen. Praktisch würde das etwa bedeuten, dass Lebensmittel, Agrarprodukte und Nutztiere aus Nordirland weiter EU-Regeln unterliegen.

Nur so können sie problemlos nach Irland und damit in den Rest der Union exportiert werden. Gleiches soll für verarbeitete Güter gelten. Das Problem aus Brüsseler Sicht dürfte sein, dass Nordirland aber das Zollgebiet der EU verlassen würde. Die EU will eine harte Grenze dort auch verhindern, um ein Wiederaufflammen des Nordirland-Konflikts zu verhindern. Derzeit beraten die Unterhändler der EU-Kommission und Großbritanniens intensiv in Brüssel, um den drohenden ungeregelten Brexit am 31. Oktober noch abzuwenden.

Das britische Pfund gab nach entsprechenden Berichten nach. Es fiel auf ein Tagestief von 1,2227 US-Dollar.