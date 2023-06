Angela Merkel erhielt am Dienstag die Ehrendoktorwürde an der Sciences Po Bild: AFP

Im großen Hörsaal Emile Boutmy gibt es schon langen Applaus, als Angela Merkel in bordeauxroter Robe eintritt. Sie verkörpere das „europäische Ideal“, sagt Mathias Vicherat, Direktor der renommierten französischen Hochschule Sciences Po, von der die ehemalige Kanzlerin mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet wird. Mit nur drei Worten „wir schaffen das“ habe Merkel die Ehre Europas gerettet.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



„Ich stehe heute vor Ihnen und bedanke mich“, sagt Merkel bei der Zeremonie. Sie erinnert daran, dass sie Frankreich erst 1991 entdecken konnte, da „Westreisen“ in der DDR ihr nicht möglich waren. Als prägend beschreibt sie eine Reise in die Normandie, in einem Hotel, das an Marcel Proust erinnerte. Eingeladen hatte sie der Historiker Henri Ménudier, als er begriff, warum sie nie in Frankreich gewesen war.

Wer an Europa zweifele, solle Soldatenfriedhöfe besuchen

Sie sei an den Anlandungsstränden des D-Day spaziert und habe Soldatenfriedhöfe besucht, im Sommer 1991. Wer an Europa zweifele, solle Soldatenfriedhöfe besuchen. Merkel erinnert daran, dass die Zusammenarbeit mit den vier französischen Präsidenten nicht immer einfach gewesen sei, aber immer auch von Kompromissen geprägt.

Sie betont, wie sehr sich die geopolitische Lage durch die gewaltsame Verschiebung der Grenzen durch den russischen Präsidenten verändert habe. Was hält die EU zusammen, fragt sie. „Wir müssen Europas Seele finden“. Die Vielfalt sei die Seele Europas. Die Freiheit ermögliche diese Vielfalt.

Gleich zwei frühere französische Präsidenten haben Merkel bei einem anschließenden Cocktail gratuliert. Präsident Emmanuel Macron, der in Marseille weilte, entsandte seine Ehefrau Brigitte, um seine Glückwünsche zu übermitteln.

Die Ehrung für Angela Merkel wollen sich Nicolas Sarkozy und François Hollande nicht entgehen lassen. Nicht immer war das Verhältnis zu der Bundeskanzlerin entspannt. Sarkozy etwa sagte einmal, er sei „in Berlin terrorisiert“ worden. Hollande wiederum hat nie vergessen, dass sie ihm zu seinem Antrittsbesuch Spargel servierte, eine der wenigen Speisen, die der ansonsten dem guten Essen nicht abgeneigte Franzose nicht verträgt.

Ein Zeichen in schwierigen Zeiten

Aber am Dienstag waren beide Präsidenten gekommen, um ihrer Wertschätzung für „Anschela“ Ausdruck zu verleihen. Für beide war es auch ein Ausflug in die eigene Studentenzeit. Hollande und Sarkozy haben an Sciences Po studiert, der politischen Eliteschmiede in der Rue Saint-Guillaume. Mit der Ehrendoktorwürde für Merkel will Direktor Vicherat ein Zeichen für die deutsch-französische Freundschaft in schwieriger Zeit setzen.

Im Gespräch mit der F.A.Z. sagte er zuvor, der Krieg in der Ukraine führe vor Augen, wie wichtig der deutsch-französische Zusammenhalt für Europa sei. Merkel ist die vierte politische Persönlichkeit, die ausgezeichnet wird. Den Anfang machte Václav Havel, der wie Merkel für das Zusammenwachsen Europas nach dem Mauerfall steht. Präsident Macron hat sich kurz vor seinem Staatsbesuch in Deutschland dafür eingesetzt, dass die Lebensleistung der Bundeskanzlerin an Sciences Po besonders gewürdigt wird. Auch Macron hat an Sciences Po studiert.

Die Gründung der Hochschule geht auf die Niederlage Frankreichs im preußisch-französischen Krieg 1870/71 zurück. Die Schmach der Ausrufung des deutschen Kaiserreichs im Spiegelsaal von Versailles stand am Beginn der „Deutschen Krise des französischen Denkens“, so der Titel eines berühmten Buches von Claude Digeon.