Javiers* Aussehen irritiert. Man würde ihn sich jünger vorstellen, mit mindestens einer Tätowierung, einer Narbe oder mit dicken Goldketten behängt. Irgendwie gangsterhaft eben. Stattdessen trägt er ein türkisfarbenes Poloshirt, das zu seiner Brille passt. Das runde Gesicht dahinter könnte das eines Arztes oder eines Priesters sein. Doch Javier, der gerade 70 Jahre alt geworden ist, verdient seinen Lebensunterhalt nicht mit Wohltaten – obwohl er das selbst ganz anders sieht.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Javier hat es sich am hintersten Tisch in einem fast leeren Lokal irgendwo in der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez bequem gemacht. Draußen flimmert die Hitze, es sind über 40 Grad im Schatten. Drinnen kämpfen die Klimaanlagen dagegen an.