Angebliche Blasphemie : Menschenmenge in Pakistan greift mehrere Kirchen an

In der StadtJaranwala in der Provinz Punjab zog ein Mob durch ein christliches Viertel. Der pakistanische anglikanische Bischof Azad Marshall spricht von falschen Anschuldigungen.

Ein Ostergottesdienst am 9. April in einer Kathedrale in Peschawar Bild: AP

Eine Menschenmenge hat in Pakistan mehrere Kirchen angegriffen. Zahlreiche Menschen zogen am Mittwoch durch ein christliches Viertel der Stadt Jaranwala in der Provinz Punjab, wie es aus Sicherheitskreisen hieß. „Die Situation ist angespannt, und wir versuchen zu entschärfen“, sagte ein mit dem Vorfall vertrauter Beamter. Der Mob beschuldigte demnach mindestens zwei Christen, den Koran, die heilige Schrift des Islams, entwürdigt zu haben. Was den Christen konkret vorgeworfen wurde, war unklar.

Pakistans anglikanischer Bischof Azad Marshall forderte die Polizei zum Handeln auf. „Während ich diese Nachricht schreibe, wird gerade ein Kirchengebäude niedergebrannt“, schrieb Marshall auf der Plattform X. „Bibeln wurden geschändet und Christen wurden gefoltert und schikaniert, weil sie fälschlicherweise beschuldigt wurden, gegen den Heiligen Koran verstoßen zu haben.“

Immer wieder gibt es Fälle tödlicher Gewalt in Pakistan im Zuge von Blasphemievorwürfen. Im Februar stürmte eine Menschenmenge eine Polizeiwache und tötete einen Mann. Im März enthaupteten drei Lehrerinnen einer islamischen Mädchenschule eine Kollegin. 2020 wurde ein amerikanisch-pakistanischer Doppelstaatsbürger während einer laufenden Verhandlung im Gerichtssaal erschossen.

Die pakistanischen Blasphemiegesetze sehen im Extremfall den Tod für die Beleidigung des Islams oder des Propheten Mohammed vor. Wer dessen beschuldigt wird, gerät oft schon vor einer Verurteilung ins Visier von Extremisten. Menschenrechtsaktivisten kritisieren, dass der Vorwurf auch häufig gegen religiöse Minderheiten verwendet werde.