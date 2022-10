Memorial-Gründer im Interview : „Die Geschichte arbeitet für uns“

Jan Ratschinskij im November 2021 in seinem Büro in Moskau Bild: Maximilian von Lachner

Herr Ratschinskij, hilft Ihnen der Friedensnobelpreis, den Memorial in diesem Jahr zusammen mit dem belarussischen Menschenrechtler Ales Bjaljazki und dem ukrainischen Zentrum für Bürgerrechte erhält, oder hat er Präsident Putin nur noch mehr gegen Sie aufgebracht?

Es hat bei uns Tradition, dass ein Nobelpreis die Mächtigen erzürnt. So war es bei den Literaturnobelpreisen für Pasternak, Brodskij und Solschenizyn, beim Friedensnobelpreis für Andrej Sacharow. In einer Reihe mit ihm und den anderen russischen Friedensnobelpreisträgern zu stehen, mit Michail Gorbatschow und Dmitrij Muratow von der „Nowaja Gaseta“, ist eine große Ehre, man kommt sich vor wie ein Usurpator. Aber es ist eine sehr richtige Entscheidung, den Preis in diesem Jahr zu teilen, um zu verdeutlichen, dass die Zivilgesellschaft unserer drei Länder über dem Staat steht, weiter zusammenarbeitet, sich in Richtung einer besseren Welt bewegt.