Die Sommerferien in Italien neigen sich dem Ende zu – die fürs Volk und auch die der Politik. Auf den Autobahnen von den Küsten in die Städte fahren die Menschen in vollgepackten Autos dem Alltag entgegen. Bald werden die seit Anfang oder spätestens Mitte August allgegenwärtigen Aushänge „Chiuse per ferie“ (Wegen Ferien geschlossen) von den Geschäften und Läden wieder verschwunden sein.

Schon am Montag kommen im Palazzo Chigi, dem Amtssitz italienischer Ministerpräsidenten im Herzen Roms, die führenden Parteivertreter der Mitte-rechts-Koalition zusammen. Es wird um das Budgetgesetz gehen. Bei dem Treffen und auch später am Kabinettstisch wird es wenig zu lachen geben. Denn es gibt wenig zu verteilen.