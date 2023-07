Aktualisiert am

Im Herbst zweifelte Joe Biden noch die demokratische Gesinnung der neuen Regierung in Italien an. Doch beim Treffen mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni im Weißen Haus gab es nun nur Lob.

„Wir sind Freunde geworden“: Giorgia Meloni und Joe Biden am Donnerstag im Weißen Haus Bild: AP

Giorgia Meloni weiß, dass ihr das viele vor ihrem Amtsantritt nicht zugetraut hätten. Umso nachdrücklicher fiel ihr Bekenntnis zur transatlantischen Partnerschaft aus, das sie am Donnerstag im Oval Office des Weißen Hauses ablegte: Sie pries die „historisch engen Beziehungen“ beider Länder, die „Regierungen überdauert – unabhängig von der politischen Couleur“. Wie um jeden Zweifel zu zerstreuen, versicherte Meloni dann: „In schwierigen Zeiten wissen wir, wer unsere Freunde sind.“ Sie glaube, die westlichen Staaten hätten gezeigt, „dass sie aufeinander zählen können“. Dann schob Meloni noch einen Halbsatz nach, der sich auch als Anspielung auf Joe Biden verstehen ließ – „mehr, als mancher gedacht hätte“.

Thomas Jansen Redakteur in der Politik. Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Im September noch hatte Biden kurz nach dem Wahlsieg Melonis Zweifel an ihrer demokratischen Gesinnung geäußert. Die Demokratie stehe auf dem Spiel, beklagte er während einer Spendenveranstaltung der Demokraten. Als Beispiel dafür nannte er den Wahlausgang in Italien. Meloni ihrerseits hatte im Februar 2022 eine Rede beim CPAC-Kongress in Orlando gehalten, einem Treffen des rechten Flügels der Republikaner.