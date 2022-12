Orthodoxer Kirchenstreit : Mehrheit der Ukrainer will Verbot von „Moskauer“ Kirche

Die Ukrainische Orthodoxe Kirche (UOK) hatte erst im Mai ihre „volle Ei­genständigkeit und Unabhängigkeit“ vom Moskauer Patriarchen Kyrill er­klärt, der den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vorbehaltlos unterstützt. Doch als Befreiungsschlag er­wies sich der Schritt, den Fachleute als glaubhaft erachten, nicht. Seit Ende November hat der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU Hunderte Kirchen und Klöster der UOK durchsucht.

Niklas Zimmermann Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge



Der Vorwurf lautete: Spionage und Sabo­tage für Russland. Anfang Dezember kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an, er wolle die „spirituelle Unabhängigkeit“ seines Lan­des sicherstellen. Immer lauter wurden zuletzt Stimmen, welche die UOK, die von vielen weiterhin als die Kirche des „Moskauer Patriarchats“ bezeichnet wird, verbieten wollen.

Laut einer am Donnerstag veröffentlichte Umfrage befürworten mittlerweile 54 Prozent der Ukrainer ein To­talverbot der Ukrainischen Orthodoxen Kirche. Das wäre auch deshalb ein ra­dikaler Schritt, weil die UOK von allen ukrainischen Glaubensgemeinschaften nach wie vor mit Abstand über die meisten Gemeinden, Priester und Klöster verfügt. Die Erhebung des Kyiv International Institute of Sociology offenbart allerdings regionale Unterschiede.

In der Zentralukraine um die Hauptstadt Kiew ist die Unterstützung für ein Verbot der UOK mit 62 Prozent am größten. In der Westukraine sprechen sich 57 Prozent für ein Totalverbot aus. Im Westen ist das ukrainische Na­tionalbewusstsein traditionell am stärks­ten ausgeprägt ist, die Ukrai­nische Orthodoxe Kirche aber zugleich weniger präsent als in anderen Regionen des Landes. Dagegen unterstützen nur 48 respektive 41 Prozent der Be­fragten im Süden und Osten der Ukraine ein vollständiges Verbot. Diese Ge­biete sind stärker russischsprachig ge­prägt – allerdings auch stärker von russischen Angriffen betroffen.

„Harte“ oder „weiche“ Schritte gegen die UOK?

Kenner der Glaubensgemeinschaften in der Ukraine sagen, dass ein To­talverbot der Ukrainischen Orthodoxen Kirche nur schwer zu realisieren wäre. Denn dazu müsse man mehr als 10.000 Gemeinden schließen. Präsident Selenskyj äußerte sich zwar, man werde nicht zulassen, dass jemand ein „Imperium in der ukrainischen Seele“ errichte. Doch seine Aussagen zielten bisher auf eventuelle Verbindungen zur Russischen Orthodoxen Kirche ab, sodass die UOK sich im Zweifel auf ihre neue „Eigenständigkeit und Unabhängigkeit“ berufen kann.

Tatsächlich werden in der Ukraine auch andere Schritte debattiert. Unterhalb eines Totalverbots unterstützen 24 Prozent der in der Umfrage Befragten einen „weicheren“ Ansatz, der kein komplettes Verbot der UOK, aber eine schärfere staatliche Aufsicht vorsieht. Zusammen mit den 54 Prozent für ein vollständiges Verbot sprechen sich so­mit 78 Prozent für eine staatliche Intervention in die Angelegenheiten der Ukrainischen Orthodoxen Kirche aus.

Auch unter den russischsprachigen Ukrainern sprechen sich 68 Prozent für eine solche Intervention aus. Laut ih­ren jüngsten Zahlen haben zwar nur wenige Gemeinden die UOK in Richtung der konkurrierenden Orthodoxen Kirche der Ukraine verlassen. Doch eindeutig hat sie in allen Regionen und Sprachgruppen in der Ukraine an Rückhalt verloren.

Ukrainische Ankündigungen eines Vorgehens gegen die UOK sind allerdings Wasser auf die Mühlen russischer Akteure, die zunehmend von religiöser Verfolgung in der Ukraine sprechen. Am Donnerstag veröffentlichte der von Patriarch Kyrill geleitete Heilige Synod der Russischen Orthodoxen Kirche ei­ne Erklärung, in der er die „Diskriminierung“ der Ukrainischen Orthodoxen Kirche beklagt. Auf die „Verletzung der Rechte der Gläubigen in der Ukraine“ soll unter anderem die Aufmerksamkeit „internationaler Men­­schen­rechts­organisa­tio­nen“ gel­enkt wer­den, äu­ßer­te das oberste Gremium jener Kirche, deren Oberhaupt den Donbass jüngst „die vorderste Verteidigungslinie der russischen Welt“ nannte.

Mehr zum Thema 1/

Der Moskauer Synod lobte zudem das „humanitäre Engagement“ der Ukrainischen Orthodoxen Kirche – in den russisch besetzten Gebieten. Die rhetorische Unterstützung aus Moskau dürfte für die angeschlagene Reputation der UOK in der Ukraine eher schädlich als hilfreich sein. Der Kirche, die sich am 24. Februar zur „Souveränität“ und territorialen „Integrität“ der Ukraine be­kannte, droht gar der Verlust ihres geistlichen Zentrums. Zum Jahreswechsel darf sie in zwei Kirchen im „oberen“ Teil des Höhlenklosters in Kiew nicht mehr Gottesdienste feiern. Der Mietvertrag laufe aus, erklärte ein Vertreter des ukrainischen Kulturministeriums, der an­kündigte, auch die Verträge im „unteren“ Teil zu überprüfen.