Höhere Verteidigungsausgaben : Boris Johnson rüstet auf

Der britische Premierminister gibt die „größte Militärinvestition seit dreißig Jahren“ bekannt. Mitten in der Corona-Krise soll so der globale Einfluss Großbritanniens wachsen.

Am Donnerstag kündigte der britische Premierminister Boris Johnson neue Militärinvestitionen an. Auf dem Bild ist er (Mitte) mit Verteidigungsminister Ben Wallace (zweiter von links) bei einem Truppenbesuch im September 2019 zu sehen. Bild: AFP

Während sich der Schatzkanzler den Kopf darüber zerbricht, wie die Schulden für die Pandemiebekämpfung zurückgezahlt werden, kündigt der Premierminister in raschem Takt Neuausgaben an. Nur einen Tag nachdem Boris Johnson zwölf Milliarden Pfund für eine „grüne industrielle Revolution“ versprochen hatte, gab er am Donnerstag die „größte Militärinvestition seit dreißig Jahren“ bekannt.

24 Milliarden Pfund – 16,5 Milliarden mehr als geplant – sollen in den kommenden vier Jahren zusätzlich in den Verteidigungshaushalt fließen und damit „die Ära des Rückbaus beenden“, sagte er in einer Video-Rede vor den Abgeordneten. Die Verteidigungsausgaben stiegen so auf 2,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, womit nur noch die Vereinigten Staaten mehr für die Nato leisteten, hob Johnson hervor.