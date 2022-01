Restriktive Nachbarstaaten : US-Bundesstaat Illinois meldet hohe Abtreibungszahlen

Aktualisiert am

Mehr als jede fünfte Abtreibung in Illinois entfiel im Jahr 2020 auf Frauen, die nicht in dem US-Bundesstaat wohnen. Beobachter sehen die Ursache für diese Entwicklung in den restriktiven Gesetzen der Nachbarstaaten.

Zwei Frauen auf einer Demonstration für das Recht auf Abtreibung vor dem Rathaus in Philadelphia im Oktober 2021 Bild: dpa

Fast 10.000 Frauen aus anderen US-Bundesstaaten haben 2020 einen Schwangerschaftsabbruch in Illinois vorgenommen. Mehr als jede fünfte Abtreibung dort entfiel damit auf Frauen, die nicht in dem Bundesstaat wohnten, wie die „Chicago Tribune“ (Dienstag) unter Berufung auf Zahlen der Gesundheitsbehörde von Illinois berichtete.

Hintergrund dieser Entwicklung ist nach Ansicht von Beobachtern eine wachsende Zahl von benachbarten Bundesstaaten, die restriktive Abtreibungsgesetze haben. In Illinois gilt seit 2019 der „Reproductive Health Act“, der Schwangerschaftsabbrüche als „Grundrecht“ für Frauen festschreibt. Bereits seit 2014 steigt offenbar die Zahl der Frauen, die die Staatsgrenze überschreiten, um einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen.

Der Umgang mit Abtreibungen sorgt immer wieder für Debatten in den USA. Das oberste Gericht des Landes will bis Mitte des Jahres im Fall „Dobbs vs. Jackson“ entscheiden. Dabei geht es um ein Abtreibungsgesetz aus dem Bundesstaat Mississippi, das Schwangerschaftsabbrüche nach der 15. Woche verbietet.

Ein Urteil darüber könnte auch über das Schicksal von „Roe vs. Wade“ entscheiden. In dem Grundsatzurteil von 1973 hatten die Richter entschieden, dass staatliche Gesetze, die Abtreibungen verbieten, gegen die Verfassung der Vereinigten Staaten verstoßen. Seither sind in den meisten US-Bundesstaaten Abtreibungen nahezu uneingeschränkt möglich. Nach 49 Jahren hoffen US-Abtreibungsgegner darauf, dass das oberste Gericht der USA diese Entscheidung abschwächt oder kippt.