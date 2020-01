Meghan und Harry : Weiß, englisch, konservativ

Prinz Harry ist den Fängen des Buckingham Palace entkommen, hat ein paar Federn gelassen, und kann nun sein neues Leben beginnen. Wie dies aussieht, erfuhr er gleich nach der Landung in Kanada, seinem nunmehr zweiten Zuhause. Die Paparazzi fotografierten ihn schon in der Ankunftshalle, während seine Ehefrau Meghan zuvor beim Gassigehen mit Hund und Baby geknipst worden war. Noch am selben Tag ließ das Paar von seinen Anwälten einen Drohbrief an die Redaktionen aufsetzen. Dass die Rechnung für den Prinzen aufgeht und nun ein „friedlicherer“ und „unabhängigerer“ Lebensabschnitt beginnt, darf man bezweifeln.

Zwei lange Wochen ergötzte sich die britische Nation an der Seifenoper über den verlorenen (Enkel-)Sohn. Viele sahen in Harry einen tragischen Helden, der als Sechster in der Thronfolge um seine Rolle im Königshaus rang und sich schließlich zu einer Flucht entschloss, die er noch bereuen werde. Dass die Affäre unter dem Rubrum „Megxit“ lief, wies darauf hin, dass viele in Meghan die treibende Kraft sahen – eine moderne Lady Macbeth, die ihren Mann aus eigenem Ehrgeiz ins Unheil stürzte. Dies wiederum ließ die Debatte entbrennen, ob die britische Gesellschaft noch immer frauenfeindlich, wenn nicht gar rassistisch sei.

Ein Zeichen der Normalisierung

Manche sahen schon die Fortsetzung des Brexit-Streits auf royalem Terrain: auf der einen Seite die Aufgeklärten, Liberalen (und eher Jungen), die dem Eskapismus der Sussexes eine progressive Seite abgewinnen konnten; auf der anderen Seite die Traditionalisten, Konservativen (und eher Älteren), deren Mitleid der Queen gehörte, weil sie von ihrem Enkel enttäuscht wurde und Schaden von der Monarchie abwenden musste.

Aber die kollektive Aufregung, die alle anderen Themen – selbst den nahenden Brexit – in den Schatten stellte, reflektiert wohl eher eine Normalisierung. Eine Nation, die eine doch weitgehend folgenlose Familienfehde derart gebannt verfolgt, scheint keine wirklich großen Probleme (mehr) zu haben. Tatsächlich wirken die politischen Verwerfungen, die das Land in den vergangenen vier Jahren in Atem gehalten haben, gerade wie eingeebnet.

Mehr zum Thema 1/

Der triumphale Wahlsieg Boris Johnsons hat viele „Remainers“ resignieren lassen. Das Land fügt sich ins nun Unvermeidliche, und selbst Austrittskritiker hegen inzwischen die stille Hoffnung, dass der Brexit vielleicht gar nicht so schlecht ausgehen wird. Dazu gibt es sogar einen kleinen Anlass: Eine der wenigen Meldungen, die das Königshaus kurz von den Titelseiten verdrängte, war die Voraussage des Internationalen Währungsfonds, dass die britische Wirtschaft in den Jahren nach dem Brexit stärker wachsen werde als die Eurozone.

Und doch steckt im Drama um Meghan und Harry auch ein eigener politischer Kern. Die Menschen spüren, wie wichtig das Königshaus in bewegten Zeiten ist. Es gibt Halt und Stabilität. Natürlich hat Harrys Rückzug die Monarchie nicht in den Grundfesten erschüttert. Mit Kronprinz Charles und seinem Sohn William, Harrys älterem Bruder, stehen zwei Thronfolger bereit, die im Volk respektiert sind und das Haus Windsor in die nächsten Jahrzehnte führen werden. Harrys Abschied hat nicht die Frage aufgeworfen, ob die Monarchie noch eine Zukunft hat oder welcher Kopf sie dereinst repräsentiert, sondern welches Gesicht sie dabei zeigt.

Das neue Gesicht der Monarchie

Mit den populären Sussexes war ja vor allem die Öffnung des Königshauses verbunden worden, eine wie auch immer geartete Modernisierung. Harry schien mehr Emotionalität, mehr Direktheit einzubringen. Meghan wiederum, Tochter einer schwarzen Amerikanerin und erfolgreiche Schauspielerin, verkörperte ein neues Frauenbild im Kreise der Royals. Sie ist selbständig, unabhängig und politisch bewegt, wo es um gleiche Rechte für Frauen und ethnische Minderheiten geht. Manche werfen dem Paar vor, es hätte die Chance verspielt, die Königsfamilie mehr in Einklang mit der britischen Gesellschaft zu bringen. Harry und Meghan, argumentieren diese Kritiker, hätten ihre Rollen überdehnt, zu viel gewollt und am Ende alles verloren.

Die strengen Bedingungen, die der Buckingham Palace dem abtrünnigen Paar diktiert hat, kommen der Konsolidierung des alten königlichen Establishments gleich. Wer sich gegen die „Firma“ und ihre Gebräuche auflehnt, wird bestraft. Die Königsfamilie, jedenfalls die verbliebene Gruppe ihrer „offiziellen Repräsentanten“, ist nun wieder weiß, englisch und konservativ.

Ob dies den Rückhalt der Monarchie in der Gesellschaft lockern muss, ist gleichwohl fraglich. Den Teil der Nation, der das Treiben der Royals eher mit Augenzwinkern verfolgt oder sich gar als republikanisch versteht, hätten auch Harry und Meghan nicht zu Claqueuren gemacht. Und all jene, die der Monarchie ein warmes Gefühl entgegenbringen, tun dies nicht zuletzt, weil sie dort Kontinuität und Tradition aufgehoben sehen. Sie erwarten von den Royals, dass sie Freude an der Pflicht ausstrahlen, anstatt sich selbst zu verwirklichen, dass sie also dienen und nicht klagen – und sich beizeiten auf die Lippe beißen.