Aktualisiert am

Am Ende ging es nur mit Trumps Hilfe

McCarthys Wahl im Kongress : Am Ende ging es nur mit Trumps Hilfe

Vier Tage lang stand auf der Kippe, ob Kevin McCarthy seine Sachen im Büro des Sprechers vielleicht nicht doch wieder zusammenpacken muss. In der Nacht zum Samstag rollten seine Mitarbeiter dann Paletten mit Champagnerflaschen durch den Kongress. Nach fünfzehn Wahlgängen war es vollbracht: Der Republikaner McCarthy ist 55. Sprecher des Repräsentantenhauses.

Es war kein Sieg, wie er ihn sich vorgestellt hatte. Das gab McCarthy zu, als er am frühen Samstagmorgen, es war schon nach eins, schließlich den hölzernen Hammer in den Händen hielt. Noch in der vorletzten Abstimmungsrunde hatte Matt Gaetz, einer der erbittertsten Gegner McCarthys, ihm zugerufen, er werde niemals genug Stimmen auf sich versammeln. Wenig später machte unter anderem seine Enthaltung den Sieg McCarthys möglich. Der Bann der zwanzig Rebellen vom rechten Flügel war schließlich gebrochen.