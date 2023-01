Nach tagelanger Blockade : McCarthy gewinnt Wahl zum Sprecher des Repräsentantenhauses

Nach vier Tagen und insgesamt fünfzehn Wahlgängen hat das amerikanische Repräsentantenhaus Kevin McCarthy in der Nacht zum Samstag zu seinem 55. Sprecher gewählt. Der Republikaner gewann die Abstimmung über das dritthöchste Amt der Vereinigten Staaten mit einer Mehrheit von 216 Stimmen. Nachdem es McCarthy zuvor drei Tage lang nicht gelungen war, die Blockade durch eine Gruppe von Abweichlern vom rechten Rand zu brechen, hatte sich das Blatt am Freitag gewendet. In der vorletzten Abstimmungen sprachen sich nur noch vier Kritiker gegen McCarthy aus, in der letzten Wahlrunde gab es keine Gegenstimmen mehr. Sechs Gegner des Fraktionsführers enthielten sich und machten damit seinen Sieg möglich. Bei 428 abgegebenen Stimmen wäre schon eine Mehrheit von 215 Stimmen ausreichend gewesen. Noch am Donnerstag hatten sich in den Abstimmungen nur 200 Republikaner für McCarthy ausgesprochen.

Seit der ersten Kongresssitzung am Dienstag hatte sich eine Gruppe von zwanzig Abweichlern vom rechten Rand der Partei gegen den 57 Jahre alten McCarthy gestellt. Dem Fraktionsführer war es am Freitag schließlich gelungen, einen Großteil von ihnen mit weitreichenden Zugeständnissen umzustimmen. Die sechs Republikaner, die sich enthielten, waren Andy Biggs aus Arizona, Lauren Boebert aus Colorado, der neu gewählte Abgeordnete Eli Crane aus Arizona, Matt Gaetz aus Florida, Bob Good aus Virginia und Matt Rosendale aus Montana. Der Demokrat Hakeem Jeffries erhielt in der fünfzehnten Abstimmungsrunde abermals alle 212 Stimmen seiner Fraktion.

In seiner Antrittsrede wandte sich McCarthy an das amerikanische Volk: Seine oberste Verantwortung sei nicht seine Partei oder der Kongress, sondern Amerika. Seine Partei wolle die „verschwenderischen Ausgaben Washingtons“ senken, ebenso wie die Preise für Lebensmittel, Benzin und Immobilien. Außerdem wolle man die steigenden Schulden bremsen. Damit hatte McCarthy schon zwei der Themen genannt, die zu den größten Streitpunkten mit den Demokraten werden dürfen. Der neue Sprecher kündigte an, als erste Handlung bei der nächsten Zusammenkunft am Montagnachmittag die Finanzierung Zehntausender neuer Stellen für die Bundessteuerbehörde IRS rückgängig zu machen. „Wir sind der Meinung, die Regierung sollte ihnen helfen, nicht hinter ihnen her sein.“ Außerdem werde sehr bald über ein Gesetz zur Grenzsicherung abgestimmt. Die Krise an der Südgrenze dürfe nicht länger ignoriert werden.

Offene Türen und transparente Debatten

Weiter nahm McCarthy Bezug auf eine der Kernforderungen der Abweichler. Seine Wahl zum Sprecher sei auch ein Neuanfang. Von nun an stehe das Repräsentantenhaus allen Amerikanern offen. „Die Türen werden nicht mehr geschlossen sein, sondern die Debatten werden offen geführt werden“, versprach der Republikaner. Es werde keine einseitigen Untersuchungen mehr geben, unterschiedliche Meinungen würden auf den Prüfstand gestellt.

Um seine Gegner umzustimmen, hat McCarthy dem rechten Flügel mehr Einfluss auf die Gesetzgebung zugesagt. Unter anderem dürfen sie zwei von neun Posten im sogenannten Rules Committee besetzen, das die Geschäftsordnung bestimmt. Jeder Gesetzentwurf geht durch die Hände der Abgeordneten in diesem Ausschuss. Außerdem soll er versprochen haben, dass Abgeordnete außerhalb der Parteiführung und Ausschüssen künftig wieder mehr Einfluss auf die Gesetzgebungsprozesse haben. Die Abweichler hatten kritisiert, dass vor allem Ausgabengesetze heutzutage hinter verschlossenen Türen ausgehandelt und kurzfristig ohne längere Debatte verabschiedet werden.