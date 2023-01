Im US-Repräsentantenhaus : Das nächste Debakel der Republikaner

Der Republikaner Kevin McCarthy am 3. Januar im Kapitol in Washington Bild: AP

Für Kevin McCarthy sollte es der Moment werden, auf den der Republikaner jahrelang hingearbeitet hatte: Erst das Gebet, dann der Flaggeneid und anschließend seine Wahl zum Sprecher des Repräsentantenhauses, dem dritthöchsten politischen Amt in den Vereinigten Staaten. So war es die vergangenen neunundneunzig Jahre bei der Konstituierung eines neuen Kongresses abgelaufen, so sollte es auch am Dienstag geschehen.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington.

Seine Sachen hatte McCarthy schon am Vortag in das Büro des Sprechers bringen lassen – wohlwissend, dass ihm der Posten keineswegs sicher ist. Doch als McCarthy dann am Mittag in den Bänken des Repräsentantenhauses saß, lächelte er. Mehr als vier Stunden später zog er immer noch die Mundwinkel hoch, als sein Name abermals für die Stimmabgabe aufgerufen wurde. Doch die historische Niederlage war ihm da schon ins Gesicht geschrieben.

Dreimal war McCarthy inzwischen damit gescheitert, die nötige Mehrheit von 218 Stimmen für das Sprecheramt auf sich zu vereinen. Dreimal hatte sein demokratischer Herausforderer trotz der Unterzahl der Demokraten im Repräsentantenhaus mehr Stimmen bekommen als er. Dreimal hatte sich McCarthys heftig kritisierter Versuch, am rechten und teilweise rechtsextremen Rand der Partei nach Stimmen zu fischen, offensichtlich nicht gelohnt.

In den ersten beiden Wahlgängen verweigerten McCarthy 19, im dritten sogar zwanzig Republikaner die Gefolgschaft. Wegen der knappen Mehrheit der Republikaner dürften es für einen Sieg nicht mehr als vier sein. Dass mehr als einmal abgestimmt werden muss, hat es zum letzten Mal vor hundert Jahren gegeben. Im Jahr 1923 bedurfte es neun Wahlgängen, um einen Sprecher zu bestimmen.

Dabei sollte der Dienstag eigentlich ein Festtag für die Republikaner werden. Nach den Kongresswahlen Anfang November sollte dann die neue, wenn auch historisch dünne republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus ihre Arbeit aufnehmen. Doch die offene Revolte des rechten Flügels machte sichtbar, wie tief die Gräben sind, die sich durch die Partei ziehen. Sie verzögerte außerdem die Vereidigung Hunderter Abgeordneter und lähmt die Arbeit der Kammer bis auf weiteres bis schließlich ein Sprecher gewählt ist.

Es werde im Plenum vielleicht eine „Schlacht“ geben, äußerte McCarthy am Dienstag vor der Abstimmung. Aber dabei gehe es um die gesamte Fraktion und das Land, „und das ist okay für mich“. Er werde immer dafür kämpfen, dass das amerikanische Volk an erster Stelle stehe, nicht die Interessen Einzelner, sagte der Fraktionsführer.

McCarthys Zugeständnisse halfen nichts

Am Abend vor der Wahl noch hatten einige seiner erklärten Gegner des ultrakonservativen House Freedom Caucus bei ihm vorgesprochen und unter anderem konkrete Posten in Ausschüssen verlangt – Forderungen, die McCarthy trotz vieler vorausgegangener Kompromisse ausschlug. Zwischen dem zweiten und dritten Wahlgang versicherte der Republikaner vor Journalisten: „Ich bleibe, bis wir gewonnen haben.“ Er wisse, was er tue. Seit Jahren laviert McCarthy zwischen dem Parteiestablishment, zu dem er selbst gehört, und den Rechten.

So rügte er etwa Donald Trump öffentlich für seine Rolle beim Sturm auf das Kapitol, stimmte dann aber gegen ein zweites Impeachment und fuhr zu Trump nach Mar-a-Lago in Florida. Die meisten Rechten in der Partei konnte McCarthy jedoch nicht von sich überzeugen. Da halfen auch Zugeständnisse nicht wie etwa das, künftig mit fünf Stimmen ein Misstrauensvotum gegen den Sprecher möglich zu machen – womit McCarthy im Prinzip sein eigenes Grab schaufelte. Viele vom rechten Flügel scheinen in ihrer Opposition zum Fraktionsführer weniger auf Kompromisse als auf Erpressung und das Stören demokratischer Abläufe aus zu sein.

Im Kampf um den Posten des Sprechers scheute McCarthy jedoch keine Stimme, auch nicht die der rechtsextremen Abgeordneten Marjorie Taylor Greene. Sie stellte sich im Gegensatz zu den vielen gleichgesinnten Kollegen, die ein tiefes Misstrauen gegen McCarthy hegen, hinter den Republikaner; wohl im Austausch für das Versprechen, sie in einflussreichen Ausschüssen zu platzieren. Auch am Dienstag unterstütze sie McCarthy öffentlich und kritisierte die Abgeordneten aus den eigenen Reihen, die konkrete Sitze in Gremien gefordert hatten – sie habe das nicht getan.