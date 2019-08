Matteo Renzi über Salvini : „Er garantiert nicht die Sicherheit, sondern stiftet Hass“

Die Regierungskrise in Italien spitzt sich weiter zu, seit Lega-Chef und Innenminister Matteo Salvini am vergangenen Freitag das Bündnis mit der populistischen Fünf-Sterne-Bwegung als nicht arbeitsfähig erklärte und platzen ließ. Salvini strebt ein Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Giuseppe Conte und Neuwahlen im Herbst an. Er hofft, danach selbst Regierungschef zu werden. Doch die Fünf Sterne und der sozialdemokratische Partito Democratico (PD) verhinderten gemeinsam zunächst eine Debatte über den Misstrauensantrag. Nun soll Ministerpräsident Giuseppe Conte, der keiner Partei angehört, am Dienstag vor dem Unterhaus eine Rede halten.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Matteo Renzi war Chef des Partito Democratico und italienischer Ministerpräsident von 2014 bis 2016. Im Interview mit der F.A.Z. geht er mit dem amtierenden Innenminister hart ins Gericht. Salvini als Ministerpräsident, sagt Renzi, würde „den Verlust unserer Werte, in Italien wie in Europa“ bedeuten.

Herr Senator, warum fordern Sie den Rücktritt von Innenminister und Vize-Regierungschef Matteo Salvini?

Weil er kein Innenminister ist, sondern ein Influencer, der Wut verbreitet. Er garantiert nicht die Sicherheit, sondern stiftet Hass. Er missbraucht die Einwanderung als Alibi, um Personen dunkler Hautfarbe anzugreifen. Er instrumentalisiert die christlichen Werte. Ein Innenminister muss für Ruhe sorgen, aber er schürt Angst. Und außerdem hat er gerade eine wichtige Abstimmung im Parlament verloren. Wer verliert, muss zurücktreten: So habe ich das auch gehalten (nach dem Scheitern des Verfassungsreferendums vom Dezember 2016, Anmerkung der Red.). Ich weiß, das ist schwierig, aber wer das Votum des Parlaments nicht respektiert, der respektiert auch die Demokratie nicht.

Muss auch der andere Vize-Regierungschef, Arbeitsminister Luigi Di Maio zurücktreten?

Die ganze Regierung muss zurücktreten. Dann kann es sich das Parlament am Dienstag sparen, über das von Salvinis Lega eingebrachte Misstrauensvotum abzustimmen. Alle sollen sie nach Hause gehen. Dann muss der Staatspräsident einen neuen Ministerpräsidenten ernennen, und dann schauen wir weiter.

Wird die „neue Mehrheit“ im Parlament der vergangenen Woche auch in dieser Woche und darüber hinaus halten?

Italien wird leider immer wieder Opfer eines politischen Systems, das Instabilität verstetigt. Ich habe das zu ändern versucht und habe darüber meinen Job verloren. Wir haben optimale Resultate bei den Reformen, in der Wirtschaft und bei den Menschenrechten erzielt. Aber wir haben es nicht geschafft, die Spielregeln so zu ändern, dass wir stabilere Regierungen bekommen. Warten wir ab, was geschehen wird. Die Populisten ändern ihre Meinung sehr schnell, womöglich raufen sie sich sogar wieder zusammen. In diesem Fall würden sie zwar ihre Amtssessel für ein paar weitere Monate behalten, aber für immer ihr Gesicht verlieren.

Glauben Sie, dass am Dienstag tatsächlich über den Misstrauensantrag abgestimmt wird?

Ich glaube schon. Sie sind schon zu weit gegangen, um noch kehrt zu machen. Salvini hat seinen Nimbus als Unbesiegbarer verloren: Er ist nicht mehr der Mann des Volkes, der gegen „die da oben“ aufbegehrt, sondern ein durchschnittlicher Sesselkleber. Wie all die anderen, und noch mehr als all die anderen.

Warum kann nur eine neue Übergangsregierung die Erhöhung der Mehrwertsteuer und eine Rezession verhindern?

Zur Erhöhung der Mehrwertsteuer (von 22 auf 25 Prozent, Anmerkung der Red.) kommt es automatisch, wenn wir während der Zeit der Haushaltsdebatte Wahlen abhalten. Deshalb will ich vorgezogene Wahlen (im Oktober, Anmerkung der Red.) verhindern. Während unserer Regierungszeit ist Italien auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Jetzt haben die Populisten Italien wieder in die Rezession geführt. Dafür sind Ministerpräsident Giuseppe Conte und sein wichtigster Einflüsterer Salvini verantwortlich.